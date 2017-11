Hotusa compra a Banc Sabadell l'hotel Asta Regia a Jerez

Grup Hotusa ha comprat a Banc Sabadell l'Eurostars Asta Regia de 4 estrelles a Jerez de la Frontera, a Andalusia, que s'ha convertit en el vint-i-quatrè establiment de la companyia que opera a Andalusia. Segons va informar el Grup Hotusa, que no ha facilitat l'import de l'operació, l'hotel està situat en un edifici històric que ha conservat la seva façana catalogada com a Patrimoni Històric per la Junta d'Andalusia.