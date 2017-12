Hisenda farà un memoràndum amb les propostes per al finançament autonòmic

El Ministeri d'Hisenda prepara un memoràndum amb les aportacions remeses per les comunitats autònomes a la reforma del model de finançament, però no es tancarà cap esborrany o document abans del 21 de desembre, quan hagin passat les eleccions catalanes. Així ho creu l'expert designat per les Balears i catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Guillem López Casasnovas, qui reconeix que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, no pot atrapar-se els dits avalant una o una altra proposta. «Convé esperar», va pronosticar.

Sobre la proposta del president basc, Íñigo Urkullu, que planteja el concert basc com a «referència» d'un finançament autonòmic més just, López Casasnovas assegura que el lehendakari intermedia perquè si el dia 21 de desembre els sobiranistes «mantenen el desafiament» hi hagi una proposta de reencaix.

Urkullu va fer la proposta just després que el líder del PSC, Miquel Iceta, apostés per una hisenda federal perquè la Generalitat assumís la recaptació i gestió, en consorci amb l'Administració de l'Estat, de tots els impostos que es paguen a Catalunya.

López Casasnovas reconeix les «virtuts» del concert econòmic basc per a la sobirania fiscal, però «si el còmput de la quota s'apliqués a una economia com la catalana, tres vegades més gran que la basca, no hi hauria suficient finançament per a la resta». «Si la lletra menuda s'apliqués a Catalunya no hi hauria suficient finançament per a les altres autonomies», insisteix. Ja que en bona mesura, explica, «el concert basc és possible perquè altres comunitats com Catalunya, Madrid o Balears assumeixen la càrrega a la qual ells no contribueixen».

Per això, i segons l'opinió d'aquest catedràtic, té lògica que el ministre Montoro no tanqui res abans del dia 21 «perquè si tornen a guanyar els sobiranistes, l'única solució que quedarà per al reencaix serà activar el meu vot particular emès a la comissió d'experts».

En aquest vot particular, López Casasnovas mostrava la seva simpatia per un federalisme fiscal efectiu, però destacava que per a la viabilitat de la propostes, el concert basc havia de contribuir a les càrregues comunes amb l'Administració central. Per a López Casasnovas, el punt de partida ha de ser la capacitat fiscal: quant recaptes d'IRPF i com participes en l'IVA i els impostos especials.