Rose McGowan carrega contra els vestits negres: «La farsa de Hollywood»

Totes –o gairebé totes– les actrius que van assistir diumenge a la gala dels Globus d'Or van vestir de color negre en senyal de repulsa contra les agressions sexuals perpetrades durant anys per poderoses personalitats de Hollywood, com és el cas de Harvey Weinstein. Una reivindicació que per a Rose McGowan, una de les primeres a destapar l'escàndol en acusar el citat productor d'haver-la violat quan tenia 23 anys, no va ser més que una «farsa».

«Ningú hauria d'oblidar que vas ser la primera a trencar el silenci. Qualsevol que intenti menystenir la feina és un enemic del moviment. Em vas donar el coratge necessari per parlar. Estic del teu costat fins que em mori», va escriure a Twitter Asia Argento, també denunciant de Weinstein, citant la mateixa McGowan. L'actriu d'origen italià va recollir el guant i va respondre: «I cap d'aquestes persones elegants vestint de negre per protestar per les nostres violacions hauria aixecat un dit si no hagués estat així. No tinc temps per a la farsa de Hollywood», va assegurar a través del seu perfil a la xarxa social.

Altres noms rellevants a Hollywood, com són Corey Feldman o Rosanna Arquette, van respondre a la crida a les xarxes socials assegurant que elles tampoc havien estat convidades als Globus d'Or 2018. «No, no vam ser convidades. Annabella, Daryl... cap de nosaltres ho va ser», va explicar Arquette.

McGowan, coneguda per la sèrie de televisió Embrujadas, va rematar l'al·legat carregant contra algunes actrius que, al seu parer, no són més que hipòcrites. «El seu silenci és el problema. Acceptareu un premi fals i no provocarà cap canvi real. Menyspreu a la vostra hipocresia. Potser hauríeu d'haver utilitzat Marchesa», va dir en referència a la marca de moda de l'exdona de Harvey Weinstein, Georgina Chapman.