Els algoritmes de la intel·ligència artificial no tenen en compte les persones grans, segons un estudi

La intel·ligència artificial discrimina la gent gran, segons investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que han estudiat com els algoritmes, que afecten la vida quotidiana de moltes persones, reprodueixen estereotips i prejudicis sobre les persones grans. «Els algoritmes solen caure en decisions discriminatòries i en invisibilitzar col·lectius», han alertat les investigadores de la UOC Andrea Rosales i Mireia Fernández-Ardèvol, expertes totes dues en persones grans i TIC.

Segons aquestes expertes, mentre que la discriminació per sexe, raça o orientació sexual està àmpliament documentada, la discriminació per edat no rep la mateixa atenció. «En molts estudis no hi ha un control suficient de la demografia de la mostra, s'apliquen idees estereotipades sobre l'ús de les TIC, com en el cas dels ancians, o hi ha limitacions tècniques en els sistemes de mesura que analitzen variables», ha enumerat Fernández-Ardèvol. Per a aquesta investigadora, «en el grup de població europea de 65 a 74 anys el creixement de l'ús de la noves tecnologies de la informació ha estat del 53% en els últims 5 anys». No obstant això, els sistemes intel·ligents segueixen projectant tendències basades en criteris d'ús de les persones joves.

Rosales i Fernández-Ardèvol van presentar en el XXXVI Congrés Internacional de l'Associació d'Estudis Llatinoamericans, que va finalitzar la setmana passada a Barcelona, els resultats d'un estudi que evidencia aquest tipus d'estereotips i prejudicis presents en l'anàlisi i l'explotació de les dades massives o big data.

Entre els exemples de discriminació estan les plataformes digitals, per exemple Facebook, on, encara que ara ja s'ha corregit, al principi els usuaris no podien declarar una edat de més de 80 anys. «Els dissenyadors van pensar simplement que una persona tan gran mai estaria interessada a usar-la», indica Fernández-Ardèvol, que és codirectora del grup d'investigació Communication Networks & Social Change (CNSC) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC.

La publicitat en línia tampoc se sol ajustar a les necessitats d'un usuari gran, atès que «quan una persona es registra en una plataforma i no ha declarat el sexe o l'edat prèviament, els algoritmes acaben elegint i mostrant un tipus de publicitat desencertada», segons destaca l'estudi.