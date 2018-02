Ryan Murphy firma un contracte milionari amb Netflix per cinc anys

Ryan Murphy, una dels més reeixits creadors de ficció actuals, és el nou fitxatge de Netflix. La plataforma audiovisual ha arribat a un acord amb Murphy, creador de títols com Glee, American Horror Story o Nip/Tuck, per un total de cinc temporades a raó d'uns 300 milions de dòlars.

Murphy, fins al pròxim mes de juny vinculat a la productora de la cadena Fox, s'ocuparà de crear noves sèries i pel·lícules per al catàleg de la plataforma. De fet, fa tot just una setmana es va donar a conèixer que el creador ja treballava The Politician, una comèdia musical per la qual està negociant la incorporació de Barbra Streisand i Gwyneth Paltrow.