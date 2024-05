Abascal proposa des de Salt "deportacions massives" davant la immigració il·legal

Vox ha desembarcat aquest dissabte a Salt –un dels municipis catalans amb més percentatge de població nascuda fora de l'Estat- per desplegar el seu discurs en contra de la immigració que, assegura, genera "inseguretat" i dificulta l'accés als serveis socials. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmat davant la "immigració il·legal massiva" calen "deportacions massives". El candidat de Vox a la presidència de la Generalitat, Ignacio Garriga, ha apuntat en la mateixa direcció acusant les formacions independentistes de preferir "una Catalunya islàmica a una Catalunya espanyola".

Salt té un percentatge d'immigració del 37,77% al 2023 (dades Idescat) i a les municipals del 2023 Vox va obtenir el màxim de regidors de què disposa a un municipi, 4, amb el 16,75% dels vots, molt per sobre la mitjana de 5,01% que va rebre al conjunt de Catalunya. De fet, Garriga ha afirmat que Salt va ser el municipi on Vox va aconseguir la primera representació a Catalunya.

Desplegament dels Mossos

La visita d'Abascal ha provocat la mobilització d'una quinzena de dispositius dels Mossos d'Esquadra per evitar el precedent del 2021, quan la visita del líder de Vox a aquesta mateixa plaça de la llibertat va derivar en llançaments i enfrontaments amb els veïns del barri.

Ignacio Garriga: "Prefereixen una Catalunya islàmica a espanyola"

El candidat de Vox a la presidència de la Generalitat, Ignacio Garriga, ha acusat les formacions independentistes de "fomentar" un "islamisme" que posa "punt i final a la convivència" i genera "delinqüència als nostres barris".

Segons Garriga, els independentistes "prefereixen una Catalunya islàmica a una Catalunya espanyola" i han impulsat un "experiment sobre la immigració il·legal" que ha fet que Salt "s'assembli als guetos de França o Bèlgica".

Abascal vol "fronteres tancades"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmat que la seva formació vol "fronteres tancades" perquè els ciutadans puguin tenir "les portes de les cases obertes", i ha advertit que si no s'actua "el 2034 la situació de Salt i de molts pobles d'Espanya" serà "molt pitjor".

"Ens diuen que hem d'obrir les fronteres de bat a bat, a tothom, portin els esquemes mentals que portin, vulguin implantar la jihad o no", ha dit, però "aquí no hi cap tothom", i cal donar als que vinguin de manera il·legal "bitllet de tornada". "Els volem fora tan aviat com sigui possible", ha dit.

"La immigració il·legal massiva és un suïcidi per a qualsevol societat", ha dit, i "davant la immigració il·legal massiva proposem deportacions massives".

Missatge a Feijóo

Abascal ha criticat la CEOE i el Banc d'Espanya per defensar –ha dit- una "regularització massiva" d'immigrants, i ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, d'ometre els "autèntics problemes dels ciutadans".

També ha rebatut les manifestacions del líder del PP, que ha demanat que el vot de la dreta s'aglutini a la seva formació. Abascal ha recordat que el PP no va obtenir representació a Lleida i a Girona a les últimes eleccions autonòmiques, i per tant els seus vots es van perdre. "Que es retirin".

La resposta de Milei és "molt moderada"

Després de la carta que la presidència d'Argentina ha enviat al govern espanyol en resposta a les manifestacions del ministre de Transports, Óscar Puente, Abascal ha sortit en defensa de Javier Milei. Segons Abascal, aquest episodi és "un exercici més de victimització" per part de Sánchez, i Milei ha rebatut uns "insults greus" per part d'un ministre del govern espanyol. La resposta de Milei, ha dit, és "molt moderada".

Resta importància al suport de Vidal-Quadras al PP

Abascal també ha restat importància al fet que el fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras doni suport ara al candidat del PPC, Alejandro Fernández. Segons Abascal, "tothom té dret a donar suport a qui vulgui", però "l'important" no són "les persones", sinó "el missatge polític". "No crec que la gent voti per un nom o un altre", ha dit, "sinó per les coses que els passen dia a dia".