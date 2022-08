Una feina perillosa

Hi ha il·lustres excepcions, però normalment les pel·lícules originals de Netflix entren molt bé pels ulls (s’ha de reconèixer que saben fer tràilers d’impacte, les coses com siguin) però després descobreixes que són infinitament més insubstancials i allargassades del que apuntaven. Ara que la plataforma es troba en plena de crisi de model, que repercutirà decisivament en el nombre de produccions pròpies que estrenaran durant l’any, ens arriba un d’aquells títols que podria convertir-se en un plaer culpable típicament estiuenc, que sempre és d’agrair. Es tracta de Turno de día, una relectura del cinema de vampirs que juga a portar-ho a terrenys que en teoria no li pertoquen (aquí els escenaris són californians, de sol i platja, lluny de les atmosferes gòtiques tradicionals), carregant les tintes de l’humor negre (que ja s’ha fet abans, però aquí sembla que s’ho han pres amb una sana irreverència) i amb un ull posat a les buddy movies que tanta fortuna van fer durant els anys 80 i 90. Escrita i dirigida per un equip de debutants, fa tota la pinta que els seus responsables hi ha volgut abocar la seva passió per un estil de cinema que a vegades sembla en perill d’extinció a causa dels abismes de les correcció política.

El protagonista de Turno de día és Bud Jablonski, un home que en aparença acumula feines a diferents torns per poder donar a la seva filla de vuit anys tot el que necessita. Però en realitat és això, pura aparença, perquè Bud té una feina secreta: és un caçador de vampirs. El negoci li va bé perquè l’increment de xucladors de sang és evident i cada vegada troben maneres més ocurrents de camuflar-se entre la població. Però un dia s’adona que aquesta creixent presència de vampirs apunta a una amenaça molt més gran i perillosa. A contracor farà equip amb Seth, un jove poc avesat a la violència, per aturar el vampir més temible que ha vist mai. Rodada amb esperit de sèrie B passada de voltes (aquí del que es tracta és de mostrar les escenes de cacera de vampirs aires festius, sense grans discursos existencials), Turno de día no inventa, ni pretén fer-ho, la sopa d’all. Bàsicament és un espectacle entregat a la noble causa de l’entreteniment i a un heterogeni planter d’actrius i actors que inclou Jamie Foxx, Karla Souza, Steve Howey, Meagan Good, Dave Franco, Scott Adkins, Eric Lange, Natasha Liu Bordizzo, Oliver Masucci, C.S. Lee, Zion Broadnax i el cantant Snoop Dogg. La banda sonora original ve firmada per Tyler Bates, autor de Amanecer de los muertos, Watchmen i la saga Guardians de la galàxia.