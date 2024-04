Girona tancarà un dia i mig quatre grans aparcaments per fer una neteja intensiva

L’Ajuntament de Girona preveu tancar, al mateix temps, quatre grans aparcaments gratuïts de terra per fer-hi una neteja intensiva. En els quatre espais, estarà prohibit aparcar-hi des de les vuit del matí del dilluns 29 d’abril fins a les tres de la tarda del dimarts 30 d’abril.

Els aparcaments on s’hi farà aquesta actuació simultàniament estan a punts bastant distanciats els uns dels altres, són el solar de terra que hi ha darrere de l’Auditori i que es coneix com el Triangle del Ter, la parcel·la de terra al costat del pavelló de Palau-sacosta, el terreny que hi ha a la rotonda de Mas Gri a tocar de la Clínica Girona i el solar que hi ha al barri del Pont Major, entre els carrers del Comerç i d’Agustí Riera. Els quatre aparcaments sumen entre 400 i 800 places, ja que tots tenen capacitat d’entre 100 i 200 vehicles que hi poden aparcar sense ordre preestablert.

Els quatre espais

L’aparcament situat darrere l’Auditori és una parcel·la on la propietat està en litigi entre una família i l’Ajuntament amb la interposició de diferents contenciosos. Hi ha espai per a més de cent cotxes.

Pel que fa a l’estacionament ubicat en un lateral de la rotonda de Mas Gri, es tracta de l’antic espai que ocupava el Centre Verd i que actualment ja funciona com a punt per deixar-hi vehicles. L’Ajuntament està fent tràmits urbanístics per ampliar-ne la capacitat i que arribi fins a les 250 places i que serveixi com a aparcament dissuasiu connectat amb el centre de la ciutat per mitjà d’autobusos llançadora.

L'estacionament ubicat darrere de l'Auditori. / Marc Martí

Respecte de l’aparcament de terra ubicat al costat dels dos pavellons de Palau-sacosta, es tracta del terreny on hi ha un dipòsit de l’antiga fàbrica dels Químics. Hi ha espai per quasi 200 vehicles i antigament s’havia apuntat que s’hi podria ubicar l’edifici de l’escola Bosc de la Pabordia, però ara s’ha anunciat que s’hi preveu construir un tercer pavelló esportiu.

Finalment, hi ha l’espai situat al barri del Pont Major, a tocar del Pont de l’Aigua, entre la carretera principal i la via del tren, que té capacitat per a un centenar de vehicles.

L'aparcament dissuasiu a la rotonda del Mas Gri. / DdG

Queixes per les molèsties

No és el primer cop que l’Ajuntament, les darreres setmanes, tanca un estacionament amb gran capacitat vehicles per fer-hi una neteja a fons.

Va actuar de la mateixa manera a l’estacionament situat a tocar del CAP de Montilivi i a la bossa d’aparcaments de zona verda del carrer Joaquim Vayreda, al barri Devesa- Güell.

Les actuacions comporten sempre algunes queixes dels usuaris que veuen com un el seu lloc habitual d’aparcament queda inhabilitat i complica trobar un altre espai on deixar el vehicle, sobretot si és gratuït o a preu reduït.