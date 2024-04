Íñiguez sobre el balanç negatiu de faltes i tirs lliures: "Quan he vist les dades al diari he quedat en xoc, són demolidores"

L'Spar Girona juga demà a la pista del Jairis (20.15h) el partit d'anada dels quarts de final del play-off de la Lliga Femenina. Ho fa, segons ha dit el tècnic Roberto Íñiguez abans de marxar cap a Múrcia, "amb ànims, veig concentració als ulls de les jugadores", i sense prestar massa atenció als àrbitres, que han estat en el focus aquestes darreres jornades. Precisament, les dades que publica avui el Diari de Girona sobre la diferència negativa de faltes i tirs lliures des del polèmic partit a la pista del València, han deixat l'entrenador "en xoc", segons ell mateix ha reconegut. "Recomano llegir el Diari de Girona d'avui, qui ho llegeixi ho entendrà. És demolidor. No m'ho esperava i quan a primera hora del matí ho he llegit prenent un cafè he quedat en xoc. Jo tenia les meves sensacions, les meves de l'experiència, però els números no els havia vist en la meva vida, en 8 partits, una diferència de 82-127 en tirs lliures, i som el quart classificat de la lliga. Que m'ho expliquin. És un expedient X", ha assegurat. Per a Roberto Íñiguez, però, "això ens ha de motivar més. Hem d'estar units contra aquestes coses i oblidar-ho i jugar a bàsquet. Espero que sigui un partit de bàsquet, el de demà, i que els àrbitres no es notin, que xiulin el que hi ha". Per tancar aquest capítol ha assegurat que "jo ho trobo a faltar, soc de la vella escola, els àrbitres ja no parlen amb tècnics i jugadores, vas a parlar i surten corrent cap a l'altre costat. N'hi ha pocs que parlin, sap per què? Perquè per a això fa falta caràcter".

Sobre com afronta l'equip el partit de demà ha insistit en les seves bones sensacions: "hi anem bé, hi anem amb ànims. Veig concentració i ambició als ulls de les jugadores. Serà una eliminatòria superigualada, d'això n'hem de ser molt conscients, i el Jairis demà voldrà fer valer el seu factor pista. Espero un ambient intens i haurem de controlar-ho. Hem de continuar creixent a veure si podem treure l'eliminatòria", ha explicat. Serà baixa Irati Etxarri, que no ha acabat de fer net. Roberto Íñiguez ha dit que "amb ella hem tingut un petit retrocés, està patint perquè quan sembla que està recuperada li molesta el soli i el bessó. S'ha de saber portar aquesta situació i l'hem d'ajudar, sembla que mai estàs bé i per això té tot el suport". L'entrenador ha afegit que "ella se sent incòmoda, té un punt de dolor que indica que no està del tot bé i no s'ha de forçar. Per això no viatja, guanyarem temps si es queda treballant aquí".

L'altra baixa era coneguda des de dilluns, la de Laura Peña, que ha deixat el bàsquet de manera indefinida per tenir cura de la seva salut mental. Sobre el cas de la base catalana, Íñiguez ha indicat que "li he dit que era una decisió molt valenta, que a vegades no es pren al moment adequat per por, pel que diran, i hi ha molts esportistes i gent d'altres feines a qui els passa això. Si el que viu pot servir per ajudar a altres persones per afrontar-ho, i ser una palanca per millorar com enfrontar-se a això en el futur serà positiu. És molt valenta". En aquest sentit, ha subratllat que "és una boja del bàsquet, hem parlat i em pregunto per coses tècniques, i jo li dic si mira el "Pasapalabra" amb la seva àvia, i que aprofiti el temps i faci allò que no pots fer quan ets esporista professional. Molta gent no en té ni idea de què és ser esportista professional, és complicat, la gent no ho entén perquè només pensa en els diners i en què fan el que els agrada".