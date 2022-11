Poques rutes estan tan ben adaptades al pas de les bicicletes com la via verda del carrilet. Són molts els trams que es poden fer de manera pausada i tranquil·la, sigui a peu, corrent o en bicicleta. Un tram de la ruta enllaça les ciutats de Girona i Olot al llarg de 57 quilòmetres a través d’un camí que és molt planer, que no presenta dificultats i que està ben compactat, el que facilita el pas de ciclistes i vianants.

Aquest tram de la vida està detallat a la secció de Grans Camins de l’Aigua-Senderisme de la web promocional i turística de la comarca de la Selva que, a més, recull nombroses propostes de rutes per la comarca. En el cas d’aquest tram de la ruta del carrilet s’informa que passarem per les comarques del Gironès, la Selva i la Garrotxa tot seguit el traçat que antigament feia el ferrocarril. Es tracta d’un gran patrimoni paisatgístic i un espai de memòria del que va ser una de les principals rutes de tren de les comarques gironines. Al llarg de traçat encara es poden trobar antigues estacions molt ben conservades i que fins i tot han estat recuperades per altres usos. Per exemple, podem fer parada a l’antiga estació d’Amer o també al Pasteral.

Des de la mateixa web se’ns informa que «durant el seu traçat, la ruta travessa paratges de gran importància paisatgística, ecològica i cultural, com la Zona Volcànica de la Garrotxa, la vall del Ter, les deveses de Salt, entre d’altres». Si optem per fer la ruta del carrilet estrictament quan passa per la comarca de la Selva hem de tenir en compte que es tracta d’un trajecte de 19’5 quilòmetres que es fa de manera lineal amb un nivell de dificultat que ha estat catalogat de fàcil. Segons consta a la xifra tècnica on hi ha les característiques del tram, el desnivell acumulat pujant és de 70 metres mentre que baixant l’acumulat és de 288 metres. Com que la ruta va associada a la categoria de Camins de l’Aigua se’ns detalla també que la ruta permet «resseguir part del recorregut del riu Brugent i del riu Ter. Durant la ruta es passa per les antigues estacions del Carrilet, associades als principals pobles o nuclis poblacionals: Amer, el Pasteral, la Cellera de Ter, Anglès i Bonmatí».

En la fitxa de la ruta de la web turística de la Selva trobarem també una descripció molt acurada de diferents trams del camí poble a poble. Per exemple podem consultar les característiques dels trams: Amer-La Cellera de Ter; La Cellera de Ter-Anglès; Anglès-Bonmatí; un altre tram a l’inversa, Bonmatí-Anglès; Anglès-La Cellera de Ter; La Cellera de Ter-Amer i Amer-Les Planes d’Hostoles.