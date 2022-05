Un intern cala foc en una cel·la i agredeix a funcionaris de la presó de Figueres

Nova agressió a funcionaris de presons. Ha tingut lloc a la presó del Puig de les Basses i la va protagonitzar un intern que va calar foc en un cel·la i que després va agredir als funcionaris que van intervenir en l’emergència. Això va succeir el dia 3 de maig i l’endemà, aquest mateix jove -té uns 20 anys- va protagonitzar una nova situació contra els funcionari. En aquest cas va destrossar càmeres de vigilància i als funcionris el va arribar a colpejar i algun d’ells els va arribar a destrossar l’escut i arrencar el casc.

El sindicats UGT i CSIF denuncien que aquestes situacions deixen als funcionaris indefensos i critiquen la direcció i algunes polítiques penitenciàries.

Des de la UGT, el seu representant al Puig de les Basses, Òscar Mestres explica que els fets podrien haver acabat molt pitjor. De del CSIF també com diu la UGT en un escrit, asseguren que aquest intern buscava «matar» als funcionaris tal com ho havia manifestat alguna vegada.

I és que és un home que durant el torn de nit d’aquell dia va calar foc a la cel·la però no només això, asseguren, sinó que quan els funcionaris hi van anar aquest es va llançar a sobre seu utilitzant un bolígraf manipulat que té un punxó i els el va clavar per exemple al cap. Finalment amb l’ajuda de més funcionaris el van poder reduir però va deixar ferits dos funcionaris que van necessitar punts de sutura.

L’endemà també va tornar a actuar, va destrossar les càmeres de videovigilància i fins i tot, quan ja hi havia els funcionaris a algun d’ells els va destrossar l’escut i va arrencar el casc a un i els va agredir a cops.

Des de la UGT, destaquen que aquest intern ara ha estat traslladat ja de la presó però que era una persona amb problemes psiquiàtrics i que ja estava avisat el departament mèdic però que aquest malgrat també tenir el protocol de possibles suïcidis activat no se’l va derivar per fer-li un seguiment. A banda, assegura que des de fa molt de temps les polítiques penitenciàries els deixen desprotegits i que cada cop hi ha més episodis violents. El mateix diuen des del CSIF que acusen la «Direcció del centre no prendre cap mesura regimental seriosa contra aquest delinqüent» i en demanen la dimissió.