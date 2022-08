En llibertat un presumpte violador en sèrie de menors de 13 anys a Figueres

Un home de 24 anys que respon a les inicials A.A.V. passeja lliure pels carrers de Girona i Figueres després d'haver estat empresonat en tres ocasions per presumptament agredir sexualment amb penetració a tres nenes de 13 anys i per abusar sexualment amb penetració d'una quarta menor d'aquesta mateixa edat en la capital de l'Alt Empordà i pobles del seu voltant. L'última detenció va tenir lloc el passat 21 de juliol. L'agressor va ser enviat a presó provisional el dia 22, però el 8 d'agost va tornar a sortir lliure amb càrrecs, per decisió de l'Audiència Provincial de Girona, que va argumentar la seva decisió en què la víctima no havia declarat davant el jutge d'instrucció.

«Ho farà una altra vegada», assumeixen a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, desesperats familiars de les víctimes i la policia, que es posen les mans al cap davant la decisió del tribunal gironí. Assenyalen que si la menor denunciant del juliol passat no va anar a atestar, va ser, precisament, per evitar la seva revictimització. Els agents dels Mossos calculen que, com a mínim, podria haver-hi altres 15 víctimes més que no s'han atrevit a denunciar-lo per temor a represàlies dels seus pares o el seu entorn.