Norbert Botella acusa l’Ajuntament de Calonge d’incomplir el pacte de govern

L’exregidor de Cultura de Calonge i Sant Antoni, Norbert Botella (Republicans), destituït la setmana passada per l’alcalde sota acusacions de «manca d’acord amb la resta de l’equip de govern», acusa precisament al batlle, Jordi Soler (JxCalonge) d’incomplir l’acord signat en el marc de la moció de censura l’any 2020 i que va permetre a Soler tornar a ser batlle gràcies a una aliança formada entre el JuntsxCalonge, PP, PSC i el mateix Botella (que formava part de l’anterior equip de govern, però el va abandonar per, uns mesos més tard, facilitar la moció de censura que va permetre a l’actual coalició governar).

En un extens comunicat, Botella subratlla que ha estat destituït per «no admetre dissensions» així com per qüestionar les decisions que, segons indica, han impedit presumptament que alguns dels projectes que volia impulsar des de la seva regidoria es poguessin dur a terme.

Pacte de govern

Finalment, l’exregidor explica que en el marc de l’acord per propiciar la moció de censura de 2020, Soler s’havia compromès a cedir-li l’alcaldia a Botella a partir de l’octubre de 2022 i fins al final de la legislatura. Uns fets que no s’han complert i que segons l’exregidor indiquen que la coalició se sustentava «en la mentida».