El centre Els Àngels de Palamós vol ser un institut escola per a retallar costos

L'escola d'educació especial Els Àngels de Palamós ha engegat aquest curs un nou sistema de finançament per a fer front (i repartir) les despeses de manteniment del centre (que també inclou els subministraments). I és que tot i que l'escola acull un centenar d’alumnes amb necessitats educatives especials procedents de 13 municipis del Baix Empordà, l'Ajuntament de Palamós n'ha d'assumir totes les despeses de manteniment, neteja i vigilància perquè el centre té la condició d'escola de Primària (tot i que acull alumnes de fins a 21 anys). «És un cas particular perquè venen estudiants de tota la comarca mentre que en una escola de Primària això no passa ja que els alumnes són del mateix municipi», assenyala la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga.

Per això, l'Ajuntament de Palamós reclama a la Generalitat de Catalunya passar a tenir la categoria d'institut escola perquè «el Govern assumeixi la major part de les despeses», assegura Lafarga. Una petició a la que ara s'hi han sumat la resta de grups municipals. «Portem anys insistint perquè la Generalitat prengui la decisió de convertir Els Àngels en un institut escola i estem molt contents que la resta de grups municipals doni suport a la proposta i reclamin el mateix». Però de moment, i a l'espera que la Generalitat de Catalunya avali la proposta, han trobat una solució temporal. I és que aquest curs, els consistoris d'origen dels alumnes cofinançaran el centre. Es tracta dels ajuntaments de Begur, Bellcaire d'Empordà, Calonge i Sant Antoni, la Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Pals, Castell Platja d'Aro, Regencós, Santa Cristina d'Aro, Torroella de Montgrí i Ullà. «La idea és fer un càlcul del cost anual de manteniment i que cada ajuntament n'assumeixi la part proporcional pels alumnes del seu municipi que té escolaritzats a Els Àngels», defensa Lafarga. I és que si l’Ajuntament de Palamós hagués de continuar assumint la totalitat de la despesa, la regidora lamenta que seria «injust»: «no seria just que ho haguessin d’assumir els veïns de Palamós, s’ha de repartir entre tots els consistoris que en fan ús», assenyala. Més de 15.000 anuals Amb tot, la regidora d'Ensenyament lamenta que la inversió és «molt elevada» i «superior a la partida aportada per la resta de consistoris». I és que a banda dels 15.000 euros per curs que l’Ajuntament de Palamós injecta de forma directa, s’hi sumen els recursos humans per a poder dur a terme les tasques de manteniment, des dels tècnics a la brigada municipal. Obres de millora A més, l'escola necessita reformes. De fet, aquest estiu s'han dut a terme diverses accions de millora, des de canviar el circuit d'aigua freda i calenta (en aquest cas finançat per la Generalitat de Catalunya) a reparar la instal·lació elèctrica d'algunes aules, que Lafarga confessa que estava en una situació «molt precària». A més, també s'ha posat fil a l’agulla al sistema de control de la calefacció «per a garantir una temperatura confortable dins les aules» i s’han canviat els desguassos.