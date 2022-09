Polèmic projecte de recuperació a la Comunitat Valenciana

El megaprojecte de Costes d’extracció de sorres en aigües profundes davant de Cullera, a la Comunitat Valenciana, amb un import de 1.147 milions d’euros, preveu el dipòsit de 12,4 milions de metres cúbics de sorra a 16 platges de València i Alacant, des de Sagunt a Pilar de la Foradada. Algunes estan situades a 220 km del punt d’extracció. Els ecologistes consideren aquesta actuació un malbaratament que tindrà impactes ambientals severs i crítics sobre les praderies submarines de posidònia oceànica i els recursos pesquers del litoral valencià.

Per a Ecologistes en Acció, aquest projecte tindria importantíssims impactes a les praderies de posidònia (espècie protegida) que hi ha al voltant de les platges del Port i el Fita a Pilar de la Horadada, platja de Sant Joan a Alacant, platja de Marineta Casiana a Dénia i al tram de costa comprès entre el port de Dénia i el Riu Girona. Aquesta espècie és clau en la lluita contra el canvi climàtic, per la gran capacitat per capturar CO2 de l’atmosfera.

Així mateix, aquest projecte impactaria sobre els recursos pesquers al voltant de la zona de què s’extrauran els 66,4 milions de metres cúbics de sorra previstos en total (el jaciment té una superfície de 26 km²), ja que l’àrea de deposició ocuparà una superfície entre 165 i 230 km², enterbolint l’aigua i fent que els bancs de peixos abandonin aquesta zona.

«L’extracció de sorra suposa la destrucció de l’hàbitat marí i de la desaparició de tota la comunitat bentònica d’éssers vius (policets i mol·luscs principalment) que són font d’aliment per als peixos. El projecte impactarà sobre set espais naturals marins protegits de la Xarxa Natura 2000, com l’Albufera, el Cap Roig, el Montgó, el Cap de l’Horta, l’Almadrava, la Marina Alta i la franja litoral submergida de la Regió de Múrcia. En el cas de l’Albufera, la ploma de fins pot arribar a menys de dos quilòmetres d’aquest espai», denuncia aquesta organització.