Arrenca la cursa pel contracte milionari de les ambulàncies catalanes

El concurs del transport sanitari de Catalunya que donarà servei en el període 2025-2030, valorat en 2.372 milions d’euros és probablement un dels més quantiosos dels que adjudica la Generalitat. No obstant això, el Govern no ha fet públic a través dels seus canals de comunicació l’anunci de la licitació que el 18 d’abril publicava la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Fins al 20 de maig, les empreses interessades poden presentar-se a algun dels deu lots en què s’ha dividit el contracte per gestionar el servei de transport sanitari urgent i no urgent a diferents zones de Catalunya.

El contracte actualment vigent (s’acaba a finals de 2024) va ser aprovat pel Govern durant l’etapa de retallades que van aplicar Artur Mas i Boi Ruiz, i va estar envoltat de polèmica: la controvertida adjudicació va acabar amb batalla legal perquè empreses històriques del sector van portar-ho als tribunals en considerar que algunes de les guanyadores no complien amb els criteris tècnics que garantien un servei adequat als pacients, denunciant que s’havia prioritzat l’oferta econòmica. Les grans beneficiades per aquell concurs van ser grans grups com Falck VL i Transport Sanitari de Catalunya (TSC), controlada por la familia italiana Bonomi.

Aquesta última va adjudicar-se el servei a Girona, en detriment del Consorci del Transport Sanitari, controlat per empresaris locals. L’entrada de TSC, que va ofertar un milió d’euros menys que els empresaris gironins, va comportar ben aviat problemes en el servei. Hi havia falta d’ambulàncies i el servei de transport programat era més que deficient, fins al punt que algunes administracions locals van reclamar solucions urgents al departament de Salut. Així mateix, el TSJC va acabar condemnant l’empresa TSC per pressionar 80 treballadors per rebaixar-los la categoria professional.

Des de l’administració catalana es considera que l’actual contracte presenta moltes deficiències. Així ho van admetre fa pocs dies responsables de Salut i del SEM en una trobada amb alcaldes del Ripollès.

Personal de transport sanitari gironí durant una protesta l'any 2017. / Aniol Resclosa

Quan a finals de 2023 la Generalitat va anunciar els criteris del futur contracte 2025-2030, va assegurar que primaria la qualitat per davant de l’oferta econòmica. Aquella licitació inicial no va convèncer al sector, que la va acabar portant al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, bàsicament perquè consideraven que el marge de beneficis que es podia obtenir amb les previsions el SEM eren escassos o nuls. El tribunal va suspendre provisionalment el procediment de contractació, però va acabar aixecant la suspensió, això sí demanant la incorporació de nova informació al plec de clàusules.

Segons fonts del sector, la licitació feta pública fa pocs dies incorpora nous càlculs econòmics, preveient pujades pel cost del personal i per a la construcció de les bases del transport sanitari no urgent.

Segons l’Agència Catalana de Notícies, en el nou contracte, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) també inclou el llistat dels professionals a subrogar i l’activitat real del transport sanitari no urgent del 2023, entre altres, però no varia el model assistencial.

Aquest contracte inclou millores per als professionals, així com en els vehicles sanitaris i l’equipament que usen amb l’objectiu de prestar un millor servei a la ciutadania. El SEM «aposta pel desenvolupament dels professionals» amb un increment de les hores de formació i requerirà un any d’experiència (per al transport sanitari no urgent), tres (per al suport vital bàsic) i cinc (per al suport vital avançat).

Els lots de Barcelona, Metropolitana Sud i Metropolitana Nord, que són les que tenen un volum major, hauran de tenir empreses adjudicatàries diferents i cap empresa podrà tenir més de tres lots dels deu que liciten, encara que en cas que en un dels lots només hi hagi una oferta una empresa pot arribar fins als quatre.

