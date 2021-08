El president de la Generalitat, Pere Aragonés, va avisar a l’Estat que hi haurà «moments de xoc» si no «canalitza» la solució política del conflicte amb Catalunya. En una entrevista amb ACN, el cap del Govern va advertir a Madrid que la voluntat dels independentistes «no desapareixerà», i que ja sigui la majoria parlamentària actual o bé una futura, tornarà a plantejar escenaris de «dificultat». Aragonés també va apostar per reunir la taula de diàleg cada dos o tres mesos, després de la trobada prevista el mes de setembre.

«Si no s’encarrila el conflicte polític, la voluntat dels catalans de ser un Estat independent no desapareixerà», assegura el president per a avisar al Govern que l’independentisme no rebaixarà les seves aspiracions d’autodeterminació, encara que la Moncloa no concreti cap proposta en la taula de diàleg. A un mes de la reunió de l’òrgan bilateral entre els dos governs, el president de la Generalitat insisteix en «l’obligació d’explorar una solució negociada», que compti amb l’aval de la ciutadania catalana. «Si no hi ha resposta per part de l’Estat, no sé si serà aquesta majoria parlamentària o una altra, la meva generació o una altra, però tornarà a haver-hi moments de dificultat i de xoc, i hem de buscar un camí, que ha de comptar amb l’aval de la ciutadania de Catalunya, mitjançant el seu vot», va afegir el president català. «I la nostra proposta és referèndum i fi de la repressió. Quina és la proposta de l’Estat?», es va preguntar.

Convençut dels acords

Aragonès es va mostrar «convençut» que tant Junts com la CUP es «cenyiran» als acords amb ERC i que, per tant, «contemplaran clarament que cal explorar la via de la negociació amb l’Estat». D’aquesta manera, va manifestar que com a president ha d’estar «per sobre de legítims posicionaments partidistes o que vulguin buscar una mica de rèdit electoral a curt termini». «Hem de tenir una mirada llarga i no hem de desaprofitar cap oportunitat per a defensar el referèndum i l’amnistia on sigui», va justificar.

El president afegeix que l’aposta per a participar en la taula de diàleg «no exclou cap altra proposta estratègica» de l’independentisme. «Si algú té una alternativa aplicable a curt termini, que la posi sobre la taula», afirma. Aragonès considera «imprescindible» que es vagi fent el treball intern entre una trobada i un altre de la taula de diàleg. «És un procés que tindrà el seu cicle, i ha de continuar en el temps precisament perquè tingui resultats», reitera.