Mor Núria Casamajó i Ruiz, mare de Carles Puigdemont

Núria Casamajó i Ruiz, la mare de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha mort aquest dilluns per la matinada. Puigdemont ho ha lamentat a les xarxes socials: "La mà de la meva filla ha estat també la meva i, d'alguna manera, jo també hi era present". També ha agraït l'"excel·lent tracte humà i professional" del personal dels hospitals Josep Trueta i Santa Caterina de Girona. "Tots els meus germans han pogut estar al seu costat fins al final", ha explicat Puigdemont, que ha apuntat que la seva mare ha tingut una vida plena i que, textualment, se n'ha anat sense patir.

El candidat de Junts ha suspès la seva agenda de campanya per la mort de la seva mare. El substituirà el secretari general del partit, Jordi Turull, en el míting previst per a la tarda des d'Argelers. El mateix Turull ha donat el condol a Puigdemont a través d'un missatge a X: "Una immensa abraçada per a tu, president, per als teus germans i germanes i tota la família i amics en aquests moments de dolor per la pèrdua de la mare. Una persona molt ferma que vaig tenir el goig de conèixer i parlar-hi molts cops".

La presidenta de Junts, Laura Borràs, també ha traslladat el seu condol a Puigdemont: "Va fer de la pastisseria un lloc on sempre eres present. El meu condol més sincer per a tota la família. 'La terra cobra el delme', diu Vinyoli. I és així".

Xavier Puigdemont va traspassar el 2019

El pare de Carles Puigdemont, Xavier Puigdemont, va morir al novembre de 2019. La família de l'expresident té a Amer, a la Selva, una reconeguda pastisseria des de desembre de 1962, amb el nom de "Puigdemont".