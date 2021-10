Unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest diumenge a la manifestació convocada per l'ANC per commemorar la vaga del 3 d'octubre. La marxa ha creuat la Diagonal de Barcelona des de la plaça Francesc Macià fins a la plaça del Cinc d'Oros, on s'ha afegit a l'acte polític organitzat per la Plataforma 3 d'Octubre. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha destacat la importància de la vaga aconseguida fa quatre anys, que ha posat com a exemple de fins on pot arribar "tot el poble conjunt organitzat". En aquest sentit, ha remarcat el paper que va tenir "la societat civil" durant la jornada, que ha considerat que va ser una "victòria" perquè "les forces de la ruptura es van imposar a les de la reforma".

Equipats amb estelades i pancartes, milers de persones han fet la marxa durant gairebé una hora. També s'hi ha pogut veure alguns càrrecs polítics, com les diputades de la CUP Eulàlia Reguant i Dolors Sabater, el diputat de JuntsxCat Francesc de Dalmases, el portaveu de Junts al Senat, Josep Lluís Cleries o l'exconsellera de Cultura Àngels Ponsa. Abans de començar la manifestació també s'han acostat a la plaça Francesc Macià la presidenta del Parlament, Laura Borràs; els presos indultats Josep Rull i Jordi Turull i l'exconseller Damià Calvet.

Durant la manifestació s'han pogut sentir càntics a favor de Carles Puigdemont i en contra de la taula de diàleg.

Reinvindicació del 3-O

Sota el lema 'Tombem el règim', la Plataforma 3 d'Octubre ha reivindicat la vaga aconseguida fa quatre anys i ha remarcat el paper que hi van tenir els sindicats. En aquesta línia la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha fet una crida a donar-los-hi suport. "Hem de fer forts els sindicats sobiranistes i les estructures que ens faran guanyar la independència", ha subratllat Paluzie. Així mateix, Paluzie ha criticat el discurs de Felip V del 3-O, al que ha titllat d'"ignominiós".

"No hem d'abandonar el llegat de l'1 i el 3 d'octubre i exigim que quedi fora de les dinàmiques partidistes. La lluita del 3 d'octubre va ser la lluita de tot un poble", ha apuntat des d'Òmnium el vocal Xavier Antich. En la mateixa línia, ha assegurat que l'Estat espanyol "ha fracassat". "Per molta repressió, no aconseguiran que deixem de treballar per la independència", ha afegit. Antich ha apel·lat als polítics catalans, als qui ha demanat "una proposta de consens".

Per la seva banda els sindicats han tret pit del paper que van tenir el 3 d'octubre de 2018 i han assegurat que va ser "una lliçó" als partits polítics. "Ara fa quatre anys vam viure moments excepcionals i, com es fa en els moments històrics, va ser en col·lectiu", ha reiterat el portaveu de la CNT, Jordi Vega.

"Hem de tornar a fer el que vam fer l'1 i el 3 d'octubre, i millor", ha dit el representant del sindicat USTEC-STES, David Caño. En la mateixa línia, ha assegurat que la intendència "és una lluita llarga que tot just ha començat".

Els sindicats Cobas i Coordinadora Obrera Sindical (COS) també han participat en l'acte. Els activistes Laura Gené i Francisco Garrobo, encausats per actes relacionats amb el 3-O, han posat el punt final a la concentració.