La «claveguera» policial va ordir la indagació que va fer entrar Sandro Rosell a presó

Les «clavegueres» de la Policia del Govern de Mariano Rajoy van maniobrar el 2014 per iniciar una investigació, sense control judicial, contra el llavors president del FC Barcelona Sandro Rosell, que va ser detingut el maig del 2017 i va romandre a la presó preventiva durant gairebé dos anys, fins a ser absolt en el judici celebrat a l’Audiència Nacional. Documents, testimonis i gravacions evidencien que el comissari José Manuel Villarejo va iniciar les indagacions contra Rosell sota el paraigua del Projecte Barna o Operació Catalunya, que és com s’anomena la investigació irregular que va obrir la Policia del Govern del PP per acusar polítics catalans i personatges suposadament del seu entorn de delictes de corrupció. Formalment, la investigació que va enviar Rosell a la presó es va iniciar el 2015 i va romandre secreta fins al seu arrest, el 2017. Però hi ha una gravació que demostra que el dia de la detenció de l’expresident del Barça, un agent de Policia va trucar a José Luis Pérez, denunciant i persona amb qui havia contactat Villarejo el 2014, per agrair-li la seva col·laboració en el cas.

El mateix Villarejo va escriure el 10 de gener de 2014 al seu diari la primera cita relacionada amb la seva investigació sobre Sandro Rosell, a qui des de diferents sectors polítics s’acusava d’haver posat el FC Barcelona al servei de l’independentisme català. Aleshores, Villarejo ja havia captat per al seu Projecte Barna Victoria Álvarez, que va ser parella de Jordi Pujol Ferrusola -i una dels principals testimonis en el cas Pujol; i l’expolicia Antonio Giménez Raso. Tots dos, segons els mateixos apunts, cobraven dels fons reservats del Ministeri d’Interior al voltant de 2.000 euros mensuals per aportar dades de suposat interès policial.