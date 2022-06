La baixa participació en el congrés obre un primer conflicte en la cúpula de Junts

Ressaca del congrés de Junts. Un conclave que va servir, sí, per mostrar cohesió interna al voltant de la nova direcció, però que deixa un primer conflicte: la baixa participació no permet entrar a l’executiva a qui havia de ser secretari d’Organització, David Torrents, ni tampoc a la diputada Ester Vallès, que formava part de l’única candidatura proposada. Aurora Madaula, candidata a vicepresidenta, aconsegueix entrar perquè es votava els quatre vicepresidents en global.

Resulta paradoxal que un conclave de reafirmació no aconseguís que la participació dels 6.000 militants amb dret a vot superés el 37% en les tres votacions previstes. Votacions que, a més, es podien fer durant 24 hores i telemàticament. La versió ahir de diferents persones de la direcció és que no es pot acceptar Torrents ni Vallès perquè el reglament del congrés era clar: cal un 50% de suports d’entre els que van exercir el seu dret a vot per confirmar els càrrecs. El cas encara és més sagnant si es té en compte que a Torrents només el van votar un 15% dels 6.000 militants. Torrents, regidor a Badalona, exmosso d’Esquadra i de perfil independentista molt combatiu i crític amb ERC, es manté en silenci.

Una altra clau de les votacions, en el context de baixa participació general, és que la nova presidenta del partit i presidenta del Parlament, Laura Borràs, que va arrasar en les eleccions primàries per ser candidata a la Generalitat, va ser menys votada que el nou secretari general, Jordi Turull, i també va estar per sota d’Anna Erra, vicepresidenta. Un dels més votats va ser el conseller d’Economia, Jaume Giró. Els principals escuders de Borràs, Francesc de Dalmases, Jaume Alonso-Cuevillas i, en especial, Aurora Madaula, no van aconseguir una xifra de suports significativa. En canvi, Míriam Nogueras, cap de files de Junts al Congrés i també propera a les tesis de Borràs, va obtenir un nivell de suport notable, sempre en el context de baixa participació.

Els discursos que es van pronunciar al conclave de Junts també van provocar reaccions un dia després. La portaveu i secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta, es va dirigir ahir a Junts després que alguns dels seus membres, Carles Puigdemont entre ells, fessin al·lusió als republicans durant el conclave. «No ens equivoquem d’adversaris», va dir. Vilalta va lamentar les crítiques a ERC, els membres de la qual són «companys de viatge» de Junts, amb els quals comparteixen objectius, i va demanar «lleialtat» als seus dirigents.

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, va lamentar que Junts «segueixi instal·lada en la confrontació permanent», en lloc d’apostar per la «col·laboració i la lleialtat entre institucions». Illa va evitar replicar Puigdemont, que dissabte va acusar el Govern espanyol de «corrupció política, moral i econòmica» contra Catalunya.