Catalunya anuncia que presentarà una candidatura en solitari per als Jocs

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va anunciar ahir que properament encarregarà a la directora de l’equip tècnic de la Generalitat que prepari una proposta de candidatura «catalana» per als Jocs d’Hivern del 2030, que segons el seu parer pot tenir «moltes opcions guanyadores» i d’èxit.

«Estem en un punt de no tornada. Plantejarem una alternativa», va sentenciar la consellera, que va anunciar que encarregarà a Mònica Bosch, la directora de l’Oficina Tècnica de la Generalitat en el procés negociador dels Jocs, que ultimi una proposta de candidatura «catalana», amb les col·laboracions « externes que facin falta». Fonts de la Generalitat van recordar que, malgrat que el COE no advoca per una candidatura catalana en solitari, va admetre en el seu dia votar la proposta de Catalunya i l’Aragó per separat si no hi havia acord.

El president aragonès, Javier Lambán, va valorar després de l’anunci de Vilagrà que Catalunya «s’ha tret definitivament la careta» i demostra un «grau absolut d’intolerància i desdeny per l’Aragó». El mandatari aragonès va assegurar que recorrerà a tots els àmbits nacionals i internacionals perquè, si s’acceptés la candidatura en solitari, «s’estaria generant una crisi territorial i política molt greu». «No crec que el país estigui en aquest moment per fer front a més crisis i conflictes», va concloure.

Aquestes declaracions arriben després de certificar-se que la candidatura conjunta de l’Aragó i Catalunya ha acabat el seu recorregut, sense més vies possibles. Han estat 11 mesos de bloqueig i, encara que ningú no vol certificar la seva defunció per si hi hagués una resurrecció miraculosa, la sensació és que no hi ha llum al final del túnel i que encara queden molts assumptes per resoldre.