Àudios dels tècnics sobre els Jocs d’hivern rebaten Lambán

Javier Lambán es va desmarcar vehementment de l’acord tècnic per a una candidatura conjunta que van rubricar el COE i els representants dels governs espanyol i català l’1 d’abril. No només es va mostrar en contra del pacte establert, perquè considera que no era igualitari un repartiment que donava 54 proves a l’Aragó i 42 a Catalunya, sinó que va negar amb rotunditat que els seus representants haguessin donat la seva conformitat. «Totes les reunions estan gravades, que les facin públiques sense problema», va sentenciar fa un mes a José Ángel Hierro, tècnic aragonès en les negociacions. El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, ha tingut accés a les gravacions de les mateixes, en què precisament Hierro donava la seva conformitat amb la divisió.

«Entenem que aquesta opció pot ser més que acceptable i fins i tot gaudir tècnicament d’una aprovació per part, no només de nosaltres, sinó com he dit inicialment, del mateix assessor extern del Comitè Olímpic Internacional», assenyalava en una de les reunions el delegat de Lambán.

«Es va parlar en cinc minuts»

L’acord del qual l’Aragó es va despenjar, després de sis reunions, repartia les proves de gel, les que generen més audiència: hoquei al Sant Jordi de Barcelona i patinatge i curling a Saragossa i Jaca. El Pirineu aragonès acolliria el biatló i l’esquí de fons, mentre que el català acolliria les proves d’esquí alpí, esquí de muntanya, surf de neu i freestyle.

«El tema de la distribució es va solucionar com un tema tècnic, es va parlar en cinc minuts», destacava en els àudios Carlos Lannes, un altre dels tècnics designats per l’Aragó, en relació amb el repartiment fàcil i sense disputa de les proves de neu. «La proposta de neu la van fer els tècnics de l’Aragó», va destacar ahir Blanco, lamentant les «mentides» que hi ha hagut durant el projecte fallit.

El president del comitè del COE va explicar que Lambán, tres dies després de l’acord tècnic, li va expressar la seva disconformitat. En un comunicat, els tres tècnics aragonesos (Hierro, Lannes i Ricardo Aparicio) van negar que hi hagués cap «proposta presentada, debatuda i acordada», com defensava el COE i els governs català i espanyol. «[Després de la segona reunió] les posteriors han estat un dilatar la situació sense que prosperi cap proposta per part dels representants de l’Aragó, que, en tot moment, postura que han deixat clara com consta en els informes de les respectives reunions de la Comissió Tècnica i constarà en les gravacions». Ara les gravacions posen en dubte la tesi abocada pel govern d’Aragó.

Sense vots contraris de l’Aragó

Després de la sisena reunió, el comitè tècnic va aprovar el repartiment de modalitats olímpiques amb nou vots a favor i tres en contra (cap dels representants aragonesos no es van mostrar en contra). Després que Lambán baixés del tren olímpic, el COE va sondejar una nova proposta que movia a l’Aragó dues proves, el freestyle a Cerler i l’esquí de fons a Formigal, però treia de Saragossa el patinatge artístic. L’Aragó no ho va acceptar i va plantejar altres fórmules, com el repartiment de lots i divisió de proves per gènere, que la Generalitat també va rebutjar.