La justícia admet la primera denúncia per l’espionatge amb Pegasus

El Jutjat d’Instrucció número 21 de Barcelona ha admès la querella d’Òmnium Cultural per l’espionatge que diversos càrrecs d’aquesta entitat han patit mitjançant el programari Pegasus, dins de la trama d’independentistes els moviments dels quals van ser monitoritzats per l’Estat en un escàndol d’espionatge que es coneix com a «Catalangate». Aquesta és la primera denúncia que s’accepta per part de la justícia i comporta que el jutge investigarà els fets.