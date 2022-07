El tinent d’alcalde de Cornellà que havia estat acusat de malversació queda exculpat

La jutgessa ha arxivat una causa per presumpta malversació contra el tinent d’alcalde i regidor d’Economia de Cornellà de Llobregat, Sergio Fernández, i vuit tècnics i empleats de l’ajuntament. Tots ells havien estat imputats per la presumpta contractació irregular per part del consistori al Consell Esportiu de l’Hospitalet, una entitat que també està en mans de la justícia, d’un servei d’arbitratge per a jocs escolars.

Fonts judicials van confirmar que la togada va arxivar el cas per a aquestes persones, algunes detingudes durant la macrooperació de la Policia Nacional del 14 de febrer i que va comportar l’escorcoll de dependències de l’Ajuntament de Cornellà i el Consell Esportiu del Baix Llobregat, a Sant Feliu de Llobregat.

Entre les persones a qui se’ls ha arxivat el cas hi ha no només el tinent d’alcalde, sinó també la secretària general de l’ajuntament i diversos tècnics municipals, dos de l’àrea d’esport, i tres administratius. Segons la jutgessa instructora, els expedients administratius que es van realitzar per a la contractació dels serveis eren correctes, tret d’alguns errors merament de tramitació. A més, les tasques es van realitzar i eren necessàries i, per tant, no són sospitoses. Igualment, encara romanen imputats el regidor d’Esports José Manuel Parrado, així com tres persones més, que han estat citades a declarar al setembre.

En la causa que es tramita al jutjat de l’Hospitalet de Llobregat per les presumptes irregularitats al Consell Esportiu d’aquesta localitat i en què estan imputats exalts càrrecs de l’ajuntament hi ha documentació i correus electrònics sobre un contracte de serveis per part de l’Ajuntament de Cornellà al Consell Esportiu de l’Hospitalet per uns 80.000 euros.

La policia va seguir la pista d’un contracte d’arbitratges de jocs escolars que el Consell Esportiu va formalitzar el 2018 amb l’Ajuntament de Cornellà i pel qual es va tramitar una pòlissa de crèdit de 25.000 euros i un aval.