Tres anys i mig de presó per un atac homòfob al metro

Li va clavar puntades de peu i cops de puny quan era a terra. Només es va poder protegir arraulint-se. Un dels cops el va impactar a la cara, a l’alçada de l’ull. Un jutjat de Barcelona ha imposat tres anys i mig de presó a J. F. M. N. Z. com a autor d’aquesta agressió homòfoba al metro el 12 de gener del 2019. La magistrada li atribueix un delicte de lesions greus amb l’agreujant de discriminació per raó d’orientació sexual, li prohibeix comunicar-se o acostar-se a menys de mil metres de la víctima, un infermer, i l’obliga a pagar una indemnització d’11.430 euros. Els altres dos imputats per l’atac queden absolts. El fiscal reclamava 5 anys de presó.

L’Observatori contra l’Homofòbia valora positivament aquesta sentència i considera que «és imprescindible consolidar el transport públic com un espai amable i segur», alhora que destaca el component homòfob que exposa la decisió judicial.