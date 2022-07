El Parlament revoca les llicències per edat i fixa criteris per a les prejubilacions

El Parlament va aprovar ahir la revocació de les llicències per edat, una mena de prejubilació pagada sense treballar per als que tinguessin 60 anys i en portessin 15 a la institució, després de ser eliminades de la normativa. Així, s’obliga els funcionaris que gaudeixen de la paga a tornar al lloc de treball abans de l’1 de novembre.

Paral·lelament, l’òrgan rector ha fixat unes noves condicions per a les prejubilacions, que passen per reduccions de jornada progressives fins a assolir l’edat de jubilació de manera bonificada, però amb imports menors respecte el règim que hi havia anteriorment.

Tot això es va aprovar a la Mesa ampliada i es va convalidar a la comissió d’assumptes institucionals amb el vot favorable del PSC, ERC i Junts, el «no» de Vox i comuns i l’abstenció de la CUP i Cs. No es va comptar amb l’aval del consell de personal, que s’oposa a la norma perquè la proposta es va plantejar un cop subscrit un acord signat amb condicions més beneficioses i del qual la Mesa es va desdir. La plantilla denuncia «inseguretat jurídica» i demana un mediador per encarar un conflicte laboral que previsiblement acabarà als tribunals.