Junts veu un punt d’inflexió per als acords de Govern en el debat de política general

Junts encara el debat de política general com el «més important dels últims anys» i diu que serà la «prova del cotó» de la legislatura. En el marc de les jornades de treball que el partit celebra a Girona fins a avui per encarar el nou curs polític, el president del grup parlamentari, Albert Batet, va afirmar que el debat de política general serà un «punt d’inflexió» per materialitzar els punts d’acord «nuclears» de la legislatura, contribuir a la unió estratègica de l’independentisme i avançar «conjuntament», també amb unitat d’acció a Madrid. En aquest sentit, va explicar que cal un «canvi de marxa» i que Junts hi posarà «tots els esforços», actuant «amb sentit de país». Sobre això, va afirmar que celebren que Aragonès hagi «reconegut» que l’independentisme s’ha d’enfortir «molt més» i va dir que aquest és el «camí a seguir». Batet va evitar valorar la possibilitat de sortir del govern si no s’acosten posicions i es va reafirmar en la voluntat de treballar «de forma positiva». «És evident que no podem seguir així però hem de trobar els camins», va afegir. Sobre la negociació amb l’Estat, Batet va reiterar que per a Junts, s’ha de basar en l’autodeterminació i l’amnistia. «Això és el que marca l’acord entre Junts i ERC i aquesta hauria de ser la clau de la taula de diàleg i totes les qüestions que vagin en aquesta línia, seran benvingudes», va afegir. Pressió «asfixiant» Finalment, el president del grup parlamentari de Junts va destacar que la pressió fiscal a Catalunya és «asfixiant» i que la posició de Junts és clara. En aquest sentit, va dir que si són capaços «d’encarrilar aquest punt d’inflexió» –referint-se al debat de política general-, poden aplicar-ho als pressupostos.