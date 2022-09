La CUP esmena totes les polítiques anunciades pel president de la Generalitat

La CUP va convertir la seva intervenció en el debat de política general en una esmena a la totalitat -una altra més- al Govern malgrat que va donar suport a la investidura del seu president, Pere Aragonès. «El Govern que vostè presideix no està per la feina» d’un gir social i sobiranista, va concloure la diputada anticapitalista Eulàlia Reguant. Aragonès, en la seva rèplica, va evitar el xoc davant d’una intervenció que va qualificar d’«injusta» i va allargar la mà als anticapitalistes «malgrat les discrepàncies» que va admetre. Un guant que la CUP no va voler recollir en cap moment. «El miratge d’un gir nacional i social s’ha esvaït ràpidament», va concloure Reguant, que va denunciar la «convergentització» d’ERC i del Govern, va comparar Aragonès amb l’expresident Artur Mas i va dir que el PSC és l’autèntic «sottogovern» de la Generalitat.

«Sense horitzó de canvi» «Ha fet un discurs més propi d’un dirigent de la patronal que d’un president de la Generalitat», va descriure Reguant, censurant el paquet de mesures socials: «Són cops de xec i anuncis: cap horitzó de canvi ni cap mesura transformadora, cap». Aragonès va lamentar que la CUP hagi donat poc temps als «canvis que s’han de produir» i va emplaçar el partit a decidir si s’impliquen en aquests canvis socials. «Ha fet un discurs propi d’un dirigent de la patronal», va reiterar. Pel que fa al procés, la parlamentària va desqualificar la proposta de «claredat democràtica» d’Aragonès i la taula de diàleg en aquest moment. Sobre això, Aragonès va celebrar que la CUP vegi necessària en un futur la taula, va defensar el seu pla malgrat el «no» inicial de la Moncloa, i els va desafiar a presentar alternatives concretes. Reguant va admetre que l’independentisme no té «fórmules màgiques», però es va queixar que es formulin «propostes retòriques».