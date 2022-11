Una expresentadora de TV russa acusa la Generalitat de retenir les seves filles

Les acusacions eren gravíssimes: presumpte maltractament, abandó de menors i indemnitat sexual. Però, segons els Mossos d’Esquadra, no n’hi ha cap prova i el jutjat que tramita el cas argumenta que Lena Lang, una expresentadora de televisió russa establerta a Catalunya, no està sent investigada. Tot i això, la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) rebutja tornar-li les dues filles, de 6 i 10 anys, aquesta última celíaca.

Li van retirar la tutela el 17 de juny i des d’aleshores només les ha pogut veure als punts de trobada. El pare, Thomas, de nacionalitat suïssa igual que les menors, viatja freqüentment a Barcelona per estar-hi. Segons els advocats de Lena, Andrés Maluenda i Silvia Giménez Salinas, no hi ha motius perquè les nenes continuïn en un centre d’acollida de menors. Fonts de la DGAIA asseguren que no han rebut notificació de l’arxiu del cas penal que s’instrueix en un jutjat d’Arenys de Mar. Segons les fonts consultades, va ser el col·legi on anaven les petites el que van denunciar el cas davant l’entitat de defensa de la infància, que va comunicar les sospites a la justícia i va acordar la retirada de la custòdia a la mare. La DGAIA desvincula l’arxiu del procés penal de la situació de desemparament i de protecció de les nenes. A la resolució de la DGAIA es dubta fins i tot que Lena sigui la mare de les nenes.