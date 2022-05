Els pacients amb malalties inflamatòries intestinals es dupliquen en deu anys

Les malalties inflamatòries intestinals inclouen un conjunt de trastorns inflamatoris crònics de causa desconeguda. Les més comunes són la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, que afecten el tub digestiu i causen brots inflamatoris que requereixen tractaments mèdics molt especialitzats.

Alguns estudis apunten que a tot l’Estat espanyol hi ha prop de 360.000 persones que en pateixen alguna, dada que representa un 1% de la població. A més, la incidència d’afectació cada vegada creix més, sobretot a països més desenvolupats. El responsable de la Unitat de malalties inflamatòries intestinals dels hospitals Trueta i Santa Caterina, David Busquets, confirma que, en els darrers anys, han crescut els casos de forma considerable. «Actualment des de la unitat atenem uns 1.500 pacients i, des que es va crear la unitat fa deu anys, la xifra s’ha pràcticament duplicat», confirma el metge.

Busquets atribueix aquest augment a diversos factors de risc. D’entrada, el més important és la predisposició genètica. A partir d’aquí hi ha elements que poden desencadenar la malaltia, com per exemple factors ambientals, el tabaquisme, la ingesta d’antibiòtics en menors i l’excessiva refrigeració i conservació dels aliments, que poden contribuir a desajustos en la flora intestinal. Busquets incideix en aquest darrer aspecte, ja que «s’ha comprovat que en els països més desenvolupats creix la incidència, sobretot en àrees urbanes», concreta. «Ens hem trobat amb pacients provinents d’altres països d’Àsia i Àfrica que, possiblement tenien el component genètic, però fins ara no havien manifestat símptomes i han acabat desenvolupant la malaltia».

«Actualment des de la unitat atenem uns 1.500 pacients i, des que es va crear la unitat fa deu anys, la xifra s’ha pràcticament duplicat», confirma el metge» David Busquets - Responsable de la Unitat de malalties inflamatòries intestinals dels hospitals Trueta i Santa Caterina

Per tot això, Busquets recomana seguir una dieta mediterrània basada en productes frescos i evitar els productes processats.

Els primers símptomes s’acostumen a presentar entre els 15 i els 35 anys d’edat, tot i que en alguns casos apareixen entre els 60 i 65 anys, tot i que en aquest grup d’edat les malalties es manifesten de forma més lleu. Les persones afectades experimenten períodes de símptomes actius (brots) que alternen amb períodes d’activitat nul·la de la malaltia (remissió).

Els primers símptomes s’acostumen a presentar entre els 15 i els 35 anys d’edat

En el cas de la malaltia de Crohn, que afecta el còlon, els símptomes més comuns són: moviments intestinals freqüents, diarrea, necessitat d’anar al lavabo amb freqüència, sagnat rectal, dolors abdominals, pèrdua de gana, pèrdua de pes i febre.

En el cas de la colitis ulcerosa, que afecta més l’intestí prim, la diarrea sagnant és el símptoma més freqüent. Generalment s’acompanya de dolor abdominal d’intensitat variable, que generalment es calma amb la deposició.

Busquets recorda que les malalties són cròniques i de moment no es poden curar. El tractament té com a objectiu, tot i que presenten diferents graus de gravetat. Els objectius del tractament són controlar la inflamació, corregir les deficiències nutricionals i alleujar els símptomes.

La Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal del Trueta i del Santa Caterina atén pacients del Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva Interior (les àrees bàsiques de salut que tenen els dos hospitals com a centres de referència), a més dels casos més complexos de la Regió Sanitària Girona.

Busquets matisa que els hospitals comarcals gironins han anat desenvolupant equips d’especialistes per tal de tractar aquesta tipologia de pacients més lleus, sense necessitat de ser derivats al Trueta o Santa Caterina.