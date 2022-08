Deixen en llibertat un home sospitós d’haver violat quatre nenes a Figueres

Un home de 24 anys que respon a les inicials A.A.V. passeja lliure pels carrers de Girona i Figueres després d’haver estat empresonat tres vegades per presumptament agredir sexualment amb penetració tres nenes de 13 anys i per abusar sexualment amb penetració d’una quarta menor d’aquesta mateixa edat a la capital de l’Alt Empordà i pobles del voltant. L’última detenció va tenir lloc el 21 de juliol passat. L’agressor va ser enviat a presó provisional el dia 22, però el 8 d’agost va tornar a sortir lliure amb càrrecs, per decisió de l’Audiència Provincial de Girona, que va argumentar la decisió que la víctima no havia declarat davant el jutge d’instrucció.

«Ho farà una altra vegada», van assumir responent a El Periódico, del mateix grup que aquest diari, familiars desesperats de les víctimes i la policia, que es posen les mans al capdavant davant la decisió del tribunal gironí. Assenyalen que si la menor denunciant del juliol passat no va anar a testificar va ser, precisament, per evitar la seva revictimització. Els agents dels Mossos calculen que, com a mínim, hi podria haver 15 víctimes més que no s’han atrevit a denunciar-lo per por de represàlies dels seus pares o el seu entorn.

Impune i orgullós

A. A. V. és un home de 24 anys de nacionalitat hondurenya que es comporta com un violador en sèrie i respon a un mateix modus operandi. En molts casos es presenta a les nenes, a través d’un amic seu, que actua com a còmplice, i els diu que té 17 anys. S’integra en festes majors, botellons, quedades o festes de pijames i també fa servir les xarxes socials o la seva presència als instituts quan acaben les classes. Sempre busca nenes de primer i segon de l’ESO. En molts casos, l’acostament es consolida a través de les xarxes socials, especialment Instagram, on A. V. demana quedar amb les nenes, un cop es converteix en una persona de gran influència per a elles. Després de la darrera sortida de la presó, els Mossos expliquen que l’home s’ha traslladat a Girona i temen que a l’inici del curs escolar, o durant aquestes vacances, tracti de consolidar la seva presència a aquesta ciutat. «Ja fa un any que actua i sap que el que fa no està bé. No hi ha res que l’aturi de tornar a violar una altra nena», alerten fonts policials.

La germana d’una de les víctimes l’ha vist aquesta setmana en una festa major d’un poble de l’Empordà, on ha tornat a tenir contacte amb nenes de 12, 13 i 14 anys. «Si no m’arriben a agafar... No puc dir què hauria fet». «El pitjor és saber que n’està orgullós, se sent superior a tot i en veure que està lliure, tothom es creu la seva innocència», van seguir les famílies afectades, que no donen crèdit a la situació. Aquesta setmana, després de sortir lliure, va pujar una «història» a Instagram envoltat de nenes de 13 i 14 anys i explicant que havia sortit de la presó, segons expliquen els familiars de les nenes. Al maig, després de sortir lliure de la segona entrada a la presó, es va presentar en una festa de graduació amb actitud desafiant, davant de l’estupor de molts pares.

Tancades al bany

El sospitós actua segons un patró semblant en tots els casos. Porta les menors a un domicili i aprofita que elles entren al bany per tancar-les i abusar-ne, aprofitant-se de la seva vulnerabilitat. És el que va passar a les dues primeres víctimes, dues nenes de 13 anys, que el van denunciar als Mossos el 15 de febrer de 2022. La primera ho va fer a la comissaria de Figueres relatant que havia estat víctima d’una violació el dia 15 de gener. Va ser agredida tancada el lavabo d’un domicili de la capital de l’Alt Empordà a les mans d’aquest noi que ella coneixia perfectament, però que la va arribar a penetrar encara que ella li implorés que no ho fes. La segona víctima també va presentar denúncia el 15 de febrer a la comissaria de Fortià (Alt Empordà). Ella va convidar el noi a casa seva a Roses, a l’Alt Empordà, i també la va penetrar al lavabo tot i que ella no volia que ho fes.

Els Mossos van detenir l’individu el 17 de febrer acusat de dos delictes d’agressió sexual amb penetració i sense consentiment. Segons la nova llei de llibertat sexual, una relació sexual a menors de 16 anys comporta una pena de vuit a 12 anys de presó. El 5 de març, el jutge el va enviar provisionalment a la presó, e l’espera que se celebrés el judici. Tot i això, l’home només va quedar 25 dies privat de llibertat. El seu advocat va presentar un recurs a l’Audiència de Girona i va tornar al carrer el 30 de març, segons confirmen fonts policials a aquest diari.

Un cas del 2021

L’1 de març del 2022, una tercera víctima de la mateixa edat va denunciar el mateix agressor a la comissaria de Figueres. L’alerta la va donar una familiar de la víctima en conèixer els dos casos anteriors, ja que aquesta tercera menor havia estat violada el 19 de juliol del 2021. En aquest cas, l’agressió sexual amb penetració va tenir lloc al domicili de l’agressor a Figueres. La nena va entrar al seu pis i allà va anar una altra vegada forçada a mantenir relacions sexuals encara que ella es resistís. Els Mossos el van detenir el 3 de març i el jutge el va tornar a enviar a la presó de manera preventiva el 8 d’abril. Aquesta vegada, no va passar ni un mes a la presó. Va sortir el 4 d’abril del 2022, després de presentar, de nou, recurs davant l’Audiència Provincial.

El mes de juliol passat, va aparèixer una altra víctima de 13 anys: mateix agressor i la mateixa manera d’embassar les nenes. El 9 de juliol, aquesta menor va ser abusada sexualment al domicili de l’agressor. Després d’una negativa, A.A. V la va manipular i va insistir fins a la sacietat fins que ella acceptés mantenir relacions sexuals amb ell. Després d’explicar-ho als seus pares, la família va anar a la policia el 17 de juliol per denunciar els fets. El 21 de juliol, els Mossos el van detenir per un delicte d’abusos sexuals amb penetració i el jutge d’instrucció el va enviar a la presó l’endemà.

Dues setmanes entre reixes

Aquesta vegada, l’agressor ha estat només dues setmanes entre reixes. El 8 d’agost, en una interlocutòria, els magistrats Víctor Correas Sitjes, Manuel Marcello Ruiz i Daniel Varona Gómez, que integren la sala de vacances de l’Audiència de Girona, el van deixar en llibertat només amb la prohibició d’acostar-se 200 metres de les víctimes, argumentant que no es va poder escoltar a la vista la versió de la víctima. A partir de llavors, l’agressor ha canviat el domicili oficial i s’ha traslladat a Girona.

El tribunal que va decretar la llibertat del sospitós aquesta darrera vegada, amb la prohibició de no acostar-se a menys de 200 metres de la víctima, argumenta que la denunciant no va declarar davant del jutge i constata que no es va adjuntar un informe mèdic que demostrés l’existència de les relacions sexuals. La víctima no va poder fer aquesta declaració perquè els equips especialitzats perquè declarin els menors no estaven disponibles. A més, tenint en compte que havia passat una setmana des que va ser forçada, és possible que ja no existissin mostres del delicte al cos de la nena.

15 casos més

Aquests són els casos de les quatre nenes que han accedit a presentar denúncia, però els Mossos d’Esquadra coneixen almenys 15 casos semblants. Moltes nenes no volen denunciar perquè temen represàlies dels pares i del seu entorn. Un possible càstig, la prohibició de sortir de casa o l’assenyalament a l’institut són algunes de les causes que fan que aquestes altres menors es facin enrere. Totes tenen molts elements comuns: mateixa edat (entre 14 i 13 anys) i mateix modus operandi.

Ara són els jutjats d’instrucció 5, 8 i 3 de Figueres els que segueixen la investigació de les quatre denúncies. De moment no se n’han unificat les causes, cosa que podria donar més validesa al relat de les víctimes. Les constants trucades dels veïns de Figueres alertant que segueix com si res per la ciutat no serveixen de gaire. «Que facin alguna cosa ja», implorava una de les mares de les víctimes, presa per l’ansietat.