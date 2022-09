Més de la meitat dels morts de trànsit a Girona van consumir alguna droga

Durant el 2020 i el 2021 hi va haver un total de 59 víctimes mortals en accidents de trànsit a la província de Girona. D’aquestes, més de la meitat havien consumit alguna classe de droga: un 57,5% alcohol, un 22,5% altres drogues i un 20% psicofàrmacs.

Del total de víctimes, 40 eren conductors (de qualsevol mena de vehicles, inclosos turismes, motocicletes i bicicletes), 10 eren vianants i 9 eren passatgers d’un vehicle.

Segons les dades que consten a la Memòria de 2021 de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses que es nodreix de les dades dels Instituts de Medicina Legal d’arreu del territori, un 54,2% de les proves toxicològiques que es van realitzar a víctimes mortals de trànsit a petició dels òrgans judicials gironins van sortir positives. Això equival a 32 de les víctimes, i de les quals 21 van perdre la vida en accidents l’any passat.

Les anàlisis es consideren positives en detectar qualsevol droga (cànnabis, cocaïna, opioides...) o psicofàrmac (antidepressius, antiepilèptics, benzodiazepines...) sense tenir en compte la quantitat, i en el cas concret de l’alcohol amb una concentració a la sang superior a 0,3 grams per litre, que és el màxim legal permès a l’hora de conduir un vehicle.

L’edat mitjana de les víctimes era de 45 anys i un 79,7% eren homes. A més, més d’un 70% dels accidents van tenir lloc en dies laborals. El mes amb més víctimes va ser l’agost passat, amb 6 morts.

La majoria, alcohol

D’entre els morts que havien pres alguna substància, destaca notablement el consum d’alcohol. De les 23 persones que n’havien pres abans de tenir un accident mortal, més d’un 60% tenia una taxa d’alcoholèmia molt alta, a partir d’1,20 m/l i més enllà dels 2 g/l. A més, una petita part havien barrejat diverses drogues.

Un 91% de les víctimes que n’havien pres eren homes i l’edat mitjana de les víctimes era menor, de 40 anys. A més, un 65% dels sinistres mortals van tenir lloc durant dies laborals. Per rangs d’edat, hi ha el mateix nombre de víctimes, concretament cinc, en els tres primers rangs d’edat: tant entre els més joves (dels 18 als 24 anys), com dels 25 als 34 i dels 34 als 44. A partir dels 45 fins als 54 hi va haver 4 víctimes, i la resta de grups d’edat acumulen un total de 4 víctimes més.

Catalunya, tendència contrària

Les dades catalanes, en canvi, mostren una tendència marcadament diferent: de les 343 víctimes mortals que es van registrar entre 2020 i 2021, un 59% de les víctimes no havia consumit cap substància. Dels que n’havien pres, un 49% havia consumit alcohol, un 30% altres drogues i un 20,6% psicofàrmacs.

L’edat mitjana de les víctimes era de 45 anys, i el 73%, és a dir, 250 persones, conduïen un vehicle. A més, en aquest cas, el mateix percentatge de morts eren homes (79,6%). El maig de l’any passat va ser el més negre, amb 23 víctimes, seguit de prop pel setembre de 2020, quan se’n van registrar 22.

D’altra banda, Lleida és la demarcació amb més víctimes mortals per cada 100.000 habitants, concretament 6,3. Girona la segueix amb una taxa de 3,8 morts, i per darrere hi ha Tarragona, amb 3,1 sinistrats i Barcelona, amb 1,6 víctimes.