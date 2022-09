L’any insòlit que els Registres Civils van «treure fum»

Tot el que fa referència al 2020 implica l’afegitó inevitable d’«extraordinari» o «excepcional». Perquè és innegable que l’any de la pandèmia va ser de tot menys normal, i amb el temps es fa encara més palès.

Com no podia ser d’una altra manera, també va ser un any complicat als Registres Civils, que van arribar a treure fum. Durant el període més dur de l’estat d’alarma, l’activitat als registres es reservava a tràmits essencials, com ara les inscripcions de naixements i de defuncions, i davant l’augment de morts, es va arribar a deixar en suspens el termini de 24 hores previst entre la defunció i l’enterrament per evitar «acumulacions de cadàvers a hospitals i tanatoris». Per això, durant dos mesos, els registres van mantenir un horari d’atenció per aquests tràmits de dilluns a diumenge tan de matí com de tarda.

Aquesta situació va provocar l’anul·lació i canvi massiu de tràmits no considerats essencials a tots els registres civils de la província de Girona, que funcionen en gran part amb el servei de cita prèvia. A tot això cal afegir les baixes i absències de personal, que va obligar a mantenir el servei amb una dotació més reduïda.

Aquesta situació va obligar la Generalitat a assenyalar novament totes les cites suspeses, i això va originar problemes tècnics en les aplicacions informàtiques, que no estaven preparades per aquesta funcionalitat tan excepcional. Durant aquest període d’incertesa, l’administració va rebre una dotzena de queixes de ciutadans interposades als registres civils gironins. Arreu de Catalunya es van acumular més d’un centenar de queixes. La Generalitat assegura que entre els tràmits que van paralitzar-se i que van ser més motiu de neguit en els ciutadans hi ha el de jura de nacionalitat, l’últim tràmit obligatori que s’ha de fet abans d’aconseguir la nacionalitat espanyola.

Tota aquesta situació de desbordament va arribar al síndic de greuges, i no va ser fins al cap d’uns mesos, quan es van reduir les restriccions, quan tot es va posar a lloc.

L’any de les xifres insòlites

El 2020 va ser l’any dels rècords. Els registres civils gironins van inscriure un nombre semblant de naixements als d’anys anterior, concretament 8.849, però durant l’abril i el maig amb prou feines es van arribar als 500 inscrits. En canvi, a l’octubre hi va haver un «boom», tancant amb 962 inscrits, essent el mes amb més inscrits dels últims cinc anys.

Pel que fa a les xifres de defunció, i tal com ja s’ha constatat des del primer moment de la pandèmia, també es va marcar un trist rècord d’inscripcions durant el mes d’abril: 917. Al febrer se n’havien inscrit 496 i al març 679. La resta d’anys les xifres no han superat les 800 inscripcions al mes. Durant el 2020 es van inscriure 7.232 defuncions, un 9,58% més que l’any anterior (6.600). L’any 2018 se’n van inscriure 6.594 i el 2021 6.892.

La inscripció de matrimonis és la que va «patir més». Durant el 2020 van caure en picat, i només se’n van inscriure 1.888 en tota la província, mentre que l’any anterior se n’havien xifrat 3.483, un 46% menys. Durant l’abril se’n van inscriure 11, i el maig, 12. Val a dir que durant l’any passat el nombre d’inscripcions no va recuperar-se i va tancar amb 2.987 matrimonis.