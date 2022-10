Augmenta la miopia en nens i adolescents per l’increment de l’ús de les pantalles

Les òptiques alerten de l’increment de la miopia en infants per l’abús de la visió de curta distància. L’arribada de la pandèmia va intensificar l’ús de dispositius digitals, motiu pel qual ha crescut la demanda d’ulleres.

Respecte a la influència que tenen les pantalles en la visió, les òptiques també informen d’un increment de la venda de lents amb filtre de llum blava, les quals protegeixen els ulls de la il·luminació dels mòbils, tauletes, ordinadors o qualsevol altre aparell electrònic.

Un estudi dut a terme per l’associació Visión y Vida, en el qual hi han participat òptiques de tot Espanya, conclou que el 20% d’infants d’entre 5 i 7 anys ja és miop. Respecte als universitaris, ho són el 62,5%. Com a conseqüència, un de cada tres casos de fracàs escolar és degut a un problema de visió.

Zeyad Zaben, optometrista i director tècnic d’Opticalia a Olot, ha participat a l’estudi i constata que aquestes dades són «preocupants». Explica que la majoria de nens que van fer-se una revisió a l’òptica venen «per recomanació del mestre o del pediatre, per això ja és massa tard». Concreta que «no s’hauria d’esperar a tenir indicis, sinó que caldria que les revisions es fessin com a prevenció per evitar complicacions a temps».

També afegeix que s’està trobant amb famílies amb fills miops, que «un cop vist el precedent, procuren fer revisions adequades als germans per no cometre els mateixos errors». L’estudi constata que el 59% de les famílies no revisa l’estat de la visió dels seus fills perquè no es queixen de molèsties

Per altra banda, en els darrers mesos les visites a l’òptica han crescut, «per la llarga llista d’espera que hi ha per una visita amb l’especialista», concreta.

Impacte de la pandèmia

Un altre estudi de l’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona va recollir dades de disset òptiques gironines per saber l’abast de la pandèmia en la visió. El més destacat és que es van detectar entre un 20 i un 30% més de casos de fatiga ocular i miopia després del confinament. Per altra banda, també hi ha més casos de vista cansada i problemes per enfocar de prop que es tradueixen en nous casos de presbícia i canvis de graduació.

En definitiva, encara que una miopia baixa no presenta un problema, sí que ho és quan supera les sis diòptries i es converteix en patològica. Amb tot, el coneixement científic que hi ha avui dia sobre la miopia i eines per al seu control, els optometristes reiteren que «és imprescindible actuar sobre els factors condicionants de la seva aparició per prevenir situacions patològiques als ulls d'aquests menors quan arribin a la seva etapa adulta».

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que el 2025, el 52% de la població serà miop.