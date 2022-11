Girona produeix només l’1,5% de l’energia catalana

Joan Herrera, director d’acció ambiental i energia al Prat de Llobregat, ha avisat que «Catalunya encara no ha pujat al tren de la transició i a Girona els percentatges són ridículs». Herrera va recordar que «Girona aporta a Catalunya un percentatge de producció d’energia d’un 1,5%». Pel que fa a les energies renovables, va indicar que «cal acceptar el canvi del nostre paisatge i establir pactes amb el territori perquè si no, no ens en sortirem».

El Centre Cívic Sant Narcís va acollir dissabte la jornada de debat Sobirania energètica i drets socials, amb la participació de Joan Herrera, director d’acció ambiental i energia al Prat de Llobregat, i Anaïs Varo, Doctora en Ciència Política i professora de la Universitat de Girona. Durant prop de dues hores, van aprofundit en els reptes globals de la transició energètica i en possibles fórmules per fer-hi front amb accions locals que no perjudiquin els col·lectius vulnerables i que garanteixin els drets socials de tota la ciutadania. L’acte, organitzat per Girona En Comú Podem, vaser moderat per Victòria Salvadó, Doctora en Química a la Universitat de Girona.

Per la seva part, Herrera va lamentar que «a les ciutats, la transició energètica no ha format part de l’agenda global». Anaïs Varo, investigadora especialitzada en pobresa energètica, ha explicat que aquest fenomen està íntimament lligat a l’emergència climàtica i que connecta amb l’accés a altres drets fonamentals com l’habitatge, la salut o l’aigua.

Tant Varo com Herrera van coincidir en la necessitat de reduir el consum energètic i anar cap al decreixement del consum d’energia, un escenari que, segons Herrera, «vol dir electrificar més i amb més presència de renovables».