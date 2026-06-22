Banyoles instal·la més de 150 nous senyals per a vianants i bicicletes
Les plaques incorporen uns dispositius que es connecten amb una aplicació mòbil per oferir informació, rutes guiades i continguts multimèdia
L'Ajuntament de Banyoles ha instal·lat i renovat més de 150 senyals d’informació turística. La novetat principal és que un centenar incorporen beacons, uns dispositius que es connecten amb una aplicació mòbil per oferir informació, rutes guiades, continguts multimèdia i dades contextuals als visitants. També permetran obtenir dades d’afluència en determinades zones i equipaments de Banyoles. L’aplicació, disponible per Android i Apple, es pot trobar sota el nom de ‘DBny’ i es complementa també amb un assistent virtual d'Intel·ligència Artificial a través de WhatsApp.
Els senyals instal·lats inclouen 33 banderoles per a vianants, 52 plaques de seguiment per a bicicletes, 16 banderoles i fites de fusta, 19 plaques de paret, 15 punts d’informació turística, 3 tòtems i 2 senyals per a vehicles. Les 52 plaques per a ciclistes formen part de l’actuació La Gran Volta, que inclou un itinerari de 12 quilòmetres per fer la volta a Banyoles per la perifèria i l’Estany. A més, s’han retirat 35 senyals antics.
La regidora de Turisme, Anna Tarafa, ha destacat que “la instal·lació de la nova senyalització ens permet millorar la informació i la orientació, tant de visitants com de la ciutadania. A més, l’aplicació mòbil és una solució tecnològica que facilita als visitants informació actualitzada dels punts i espais més rellevants, de més interès i atractius per a ells, rutes i mapes de calor”. La nova senyalització s'ha finançat amb els fons europeus Next Generation, ha tingut un pressupost de 208.620 euros i s’ha executat en dos mesos.
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