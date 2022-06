Més de 10.000 persones visiten la Fira Manga & Còmic de Calonge

La primera edició de la Fira Manga & Còmic, que s’ha celebrat aquest cap de setmana amb el Castell de Calonge com a escenari principal, ha rebut més de 10.000 visitants, segons l'organització. Aquesta iniciativa va néixer amb la voluntat de ser un campament on la fantasia i la ciència ficció s’uneixen per transportar-nos a un món màgic i friki. Durant els tres dies de la fira, que va obrir les portes el dia de Sant Joan i es va allargar fins ahir, els visitants han pogut gaudir d’actuacions musicals, danses anime i projeccions, entre d’altres. La fira s’ha complementat amb foodtrucks i un mercat amb artesania.

«El frikisme està de moda»

El director de continguts de la Fira, Iván Carrasco, va qualificar d’«excepcional» l’afluència de públic: «El públic ha sigut excepcional i sabem que som en un lloc de costa, però hem constatat que ha vingut gent expressament a l’esdeveniment des de punts molt allunyats de Catalunya. Per exemple, hem parlat amb persones de Tarragona o d’Igualada, també de Ripoll o de Vic!». Per al director de continguts de la Fira, l’èxit d’assistència es deu a la consolidació de la comunitat de seguidors de continguts de manga i còmic i al fet que, alguns d’ells, són pares i mares que han traslladat aquesta afició als fills. «Crec que el frikisme està de moda. Es genera un espai d’unitat i acceptació que veritablement crida l’atenció i convida a la participació perquè tothom se sent benvingut. També crec que hi ha pares han viscut el frikisme de petits, als anys vuitanta i noranta, que ara tenen fills i els han traslladat aquesta afició. De fet, hem pogut veure pares comprant coses de Dragon Ball mentre els fills miraven alguna cosa de One Peace. Al final no saps si són els pares que volen venir a aquests esdeveniments pels fills o per ells mateixos i aprofiten per passar el dia amb tota la família», va valorar Carrasco.

Els assistents a l’esdeveniment han pogut comptar amb un espai dedicat als jocs clàssics i han vist com les actuacions musicals han tingut un protagonisme especial durant els tres dies. El primer dia hi va haver un espectacle infantil, seguit de l’animació familiar de música i balls a càrrec de Lolli Pop i del grup de ball i cosplay temàtica anime amb Airis Dolls. Al vespre va ser el torn de Nia Catano que va interpretar versions de sèries d’anime i els covers del grup ABBA a càrrec d’ABBA Voices van cloure el primer dia de Fira. Dissabte 25 de juny la Biblioteca Pere Caner va acollir una mostra de les recents adaptacions al còmic de Pepe Carvalho, en el marc de la commemoració del 50è aniversari de la creació d’aquest personatge, protagonista d’una sèrie de novel·les i relats de ficció escrits per Manuel Vázquez Montalbán. La Kame Band, va interpretar versions de sèries d’anime en català i Mala Vida, va fer un concert tribut al pop rock espanyol. Finalment, ahir les activitats van arrancar amb l’animació familiar de Turuleta Band, seguits del concert de rumba catalana a càrrec de Toni Gayena. Mireia Vilalta, amb un concert de covers va posar el punt final a la primera edició de la Fira Manga & Còmic, organitzada per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i Starraco Unlimited.