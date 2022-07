El jazz, una escletxa al corredor de la mort

Fa 28 anys que és al corredor de la mort en una presó d’Ohio i la seva execució té data, el novembre del 2023, però ha gravat un disc i, si res no es torça, actua el 24 de juliol (20.00) a Fontcoberta. El nord-americà Keith LaMar, que viu en una cel·la d’aïllament, participarà en el festival Vadart del Pla de l’Estany de la mà d’un músic català, Albert Marquès, resident a Nova York des de fa una dècada.

Junts han tirat endavant Freedom First, un projecte musical que vol donar veu a la causa de LaMar i que, enregistrat per telèfon, ha donat com a resultat el primer disc de la història de la música en què un dels artistes participants ho fa des del corredor de la mort. «Jo no volia tocar per en Keith, sinó tocar amb ell, donar-li un altaveu perquè ell expliqui què li ha passat amb les seves pròpies paraules», explica Albert Marquès sobre aquest projecte, nascut als inicis de la pandèmia.

El català estava involucrat en diverses causes socials als Estats Units quan va conèixer el cas de LaMar, que és a la presó des dels dinou anys, quan va ser empresonat per matar un traficant rival. Anys més tard, un motí al centre on complia condemna es va saldar amb la mort de cinc presos i se’l va culpar de liderar la revolta, tot i que ell sempre ha defensat la seva innocència i es considera un cap de turc.

«Una de les coses que més em va sorprendre d’ell quan el vaig conèixer és el seu amor per la música i per John Coltrane. Tot aquest temps de presó l’ha dedicat a llegir i al jazz, la música ha sigut un refugi per no tornar-se boig», diu el pianista sobre el seu company musical, que és autodidacta.

«Jo poso la música i ell les lletres, és una oportunitat perquè es pugui explicar. I amb el que recaptem, paga la seva defensa, perquè cobra com un músic més de la banda», explica Marquès. Reconeix, però, que ha sigut «molt complicat» de tirar endavant, perquè tant la gravació de l’àlbum com la participació de LaMar als concerts es fa per telèfon «si la logística i la presó ho permeten».

La idea de publicar Freedom First, explica, es va gestar durant l’enregistrament d’un primer vídeo a El Local, l’estudi de gravació de Marc Piña a Vilablareix. S’hi han acabat sumant una vintena de músics, la majoria nord-americans, però també catalans com el contrabaixista cassanenc Manel Fortià o Marc Aiza, que juntament amb Erin Corine i el mateix Marquès participaran en el concert de Fontcoberta, en què LaMar recitarà des de la cel·la els textos que ha escrit per al disc.

«És un tipus de concert dur, però molt especial», assegura el músic, que considera que també serveix per reivindicar els orígens del jazz, «que no només és una música d’arrel popular, sinó que, a més, neix de la gent més marginada de la societat dels Estats Units».

A Catalunya, Freedom First només s’ha pogut sentir en directe a Granollers, la ciutat natal de Marquès, i aquest estiu també passarà per Barcelona i més endavant per Madrid. S’està parlant de la possibilitat d’enregistrar-ne un documental, però de moment, el projecte ja ha aconseguit el més important: que la situació de Keith LaMar no quedi en l’oblit i que, per exemple, un mitjà tan rellevant com el New York Times li hagi dedicat un article que pot ser clau per reobrir el cas.