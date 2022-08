L’Acústica torna a la normalitat amb una gran aposta pel talent empordanès

El festival Acústica tornarà a prendre els carrers i les places de Figueres a partir de demà dijous i fins diumenge 4 de setembre, amb un total de trenta propostes musicals gratuïtes. Aquest any, però, el certamen ensenya múscul no només per haver programat un 95% d’artistes catalans sinó perquè, a més, també ha apostat per grups i artistes empordanesos. Per exemple, les figuerenques Onniria, els també figuerencs Clima, la palafrugellenca Clara Peya o el segon millor grup d’Espolla, la Ludwig Band, són només alguns exemples de grups nascuts a l’Empordà que també pujaran als escenaris del festival per a donar a conèixer el talent de casa. Al mateix moment, i per a primera vegada en la història del festival, l’Acústica també ha unit el talent local de la ciutat i de la comarca del gènere urban en el programa «Figueres Urbana», que se celebrarà el divendres 2 de setembre, on hi actuaran artistes com Habibi, Killu’Katala, Jessy Sarah o Haly, tots capitanejats pel productor Maken Row, també empordanès.

D’espectadors a artistes Per a Quim Carandell, cantant i lletrista de la Ludwig Band, poder pujar a l’escenari de l’Acústica de Plaça Catalunya és com un somni fet realitat tot i haver recorregut diversos festivals de gran renom a nivell de Catalunya com el Vida o el Cruïlla. «Recordo haver-hi anat des de petit. Anar-hi a tocar ara és una cosa que ens fa moltíssima il·lusió a tots, perquè sempre ho havíem volgut». Especialment, recorda un concert de Bad Gyal als seus inicis que el va «entusiasmar». Segons Carandell, l’Acústica té un regust «agredolç» perquè representa el final de l’estiu. «És el festival on anàvem amb els amics per acomiadar l’estiu», apunta mentre afegeix que és un luxe tenir al costat de casa un dels festivals més multitudinari del país. Tot i que la Ludwig Band està programada com una de les bandes emergents actuals (es va formar el 2020 en plena pandèmia), el cert és que amb només dos anys ja han aconseguit fer-se un renom dins el panorama musical català. De fet, aquest estiu ha estat una «bogeria» per la banda, segons declara Carandell. «És fortíssim, aquest estiu és un no parar! Aquí a la província de Girona hi ha hagut una extensa programació musical sense precedents. És l’estiu de l’ara o mai», assenyala. I és que, després de dos anys de reestriccions, la tornada a la normalitat de les festes majors i els festivals ha estat motiu de celebració que, evidentment, també es notarà a l’Acústica aquest cap de setmana, dies en que la població de Figueres augmenta considerablement. Per la seva banda, Bertu Pujades, veu i guitarrista del grup figuerenc Clima, es mostra il·lusionat no només de poder tocar per primera vegada al festival de la seva ciutat natal si no, a més, per inaugurar-lo. «Hem vist l’evolució de l’Acústica, des de que va néixer fins ara, i poder-ne donar el tret de sortida ens fa molt contents a tots», declara Pujades. Una oportunitat que els obra les portes a tots els escenaris d’arreu del territori, tot i que aquest estiu ja han fet més de vint concerts «i els primers fora de la província», celebra Pujades. Talent Km0 A més a més, l’Acústica estrena per primera vegada el programa «Figueres Urbana», que tindrà lloc el divendres 2 de setembre a l’escenari de Plaça Catalunya, on diferents artistes de música urbana d’arreu de les comarques empordaneses exhibiran el seu talent. La marca de la casa també es demostrarà en les actuacions dels discjòqueis, tots ells vinguts de la terra de la tramuntana, excepte el banyolí Albert Planadevall.