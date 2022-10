El cine de Temporada Alta: de Lacuesta i «Suro» a un pop convertit en actor de teatre

De la darrera pel·lícula d’Isaki Lacuesta i Suro, un film rodat a l’Albera que acaba de passar pel festival de Sant Sebastià, a un documental teatral sobre un pop en escena que interactua amb una artista. Així d’ampli és el ventall de la programació de cinema de Temporada Alta, enguany amb nou produccions cinematogràfiques.

La programació de cinema de Temporada Alta compta amb una part important de cinema documental, però sense oblidar peces de ficció tant de dins com de fora de Catalunya. Un exemple de film basat en fets reals és Un año, una noche, la pel·lícula de Lacuesta que s’estrenarà a Girona en el marc del festival el 18 d’octubre, després de competir a la Berlinale. Es tracta d’una proposta cinematogràfica a partir de la novel·la Paz, amor y Death Metal que va escriure Ramon González després de sobreviure a la sala Bataclan el dia dels atemptats de París.

L’altra pel·lícula que s’estrenarà al festival serà Francesca i l’amor, creada i dirigida per Alba Sotorra que relata la soledat de fer-se gran i el poder guaridor de l’art i la naturalesa calidoscòpica de l’amor, a partir de l’experiència d’una dona que vol viure més enllà de les convencions. La pel·lícula està protagonitzada per Francesca Llopis, autora del cartell de Temporada Alta d’aquest any.

Amb tot, una de les propostes més curioses de l’apartat de cinema arribarà de la mà del col·lectiu teatral Rimini Protokoll. Temporada Alta acollirà l’estrena a l’Estat de Temple du Présent de Stefan Kaegi, una mostra de documental teatral ja que el film es basa en l’espectacle del mateix nom en el qual un pop dins una gran peixera interactua amb un artista.

Aquest any, a més, Temporada Alta proposa diferents projectes cinematogràfics basats en temàtiques relacionades amb el territori. És el cas de La cuina dels homes, la proposta que fa Sílvia Subirós per parlar de la història dels homes a la cuina del mític Motel Empordà de Figueres.

També n’és un bon exemple la pel·lícula Suro, on el director Mikel Gurrea explica la reactivació d’una antiga explotació de suro que els dos protagonistes de la peça acaben d’heretar. Una història d’adaptació i superació rodada a l’Empordà que ha merescut el Premi de la crítica internacional al Festival de Sant Sebastià d’enguany, celebrat molt recentment.

I finalment es projectarà, també, El sabater d’Ordis, el mític personatge empordanès que Carles Fages de Climent va immortalitzar en el seu popular llibre de 1954, que ara David Ruiz i Pitu González plasmen en un film.

Els relats històrics són presents en dues produccions que el festival presenta. Estols, de Manu Benavente i Marga Ninou, parla de la fugida de Barcelona després dels bombardejos que la ciutat va patir durant la guerra civil. És el cas, també, de Trieste – Tessalònica, de Bru i Oriol Rovira, que narra un viatge de qui va ser corresponsal de guerra als Balcans, fa 25 anys.

Finalment El agua, d’Elena López, parlarà sobre l’amor i les relacions en un poble de Llevant on s’està esperant una gran tempesta.

Més enllà del cinema

Com cada any, Temporada Alta segueix apostant per programar obres que fusionen el teatre i el cinema. En aquesta ocasió, el festival presentarà l’estrena a l’Estat de Depois do silêncio, de la Lleó d’Or 2022 de la Biennal de Venècia, Christiane Jatahy. En aquesta darrera proposta, coproduïda amb el festival, aquesta creadora que habitualment combina l’audiovisual amb el teatre pren com a partida la novel·la Torto Arado d’Itamar Vieira Junior per parlar del paper que la societat brasilera deixa a la seva població d’origen autòcton.