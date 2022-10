«Google m’hauria salvat la vida, però no tindria les anècdotes que tinc ara»

Abans que la xarxa fos un cordó umbilical amb el nostre entorn, ja fóssim a la cantonada de casa o a l’altra punta de món, Regina Rodríguez Sirvent (Puigcerdà, 1983) va deixar enrere la seva Cerdanya natal per marxar a fer d’au-pair a Atlanta, als Estats Units. Dels correus electrònics que enviava de tant en tant per explicar les aventures i petits desastres de cada dia n’ha sortit la seva primera novel·la, Les calces al sol, editada per La Campana.

Acabada la carrera de Psicologia, l’autora va decidir canviar d’aires i aprendre anglès tenint cura dels fills d’una família americana totalment atípica. El mateix camí segueix la protagonista del llibre, Rita Racons, que també viu un xoc de cultures ple d’humor en primera persona.

«Vaig poder viure una experiència que per mi va ser com l’últim baluard de la intimitat. Amb prou feines sabíem què era Facebook, el primer iPhone el vaig veure allà i no tenia el contacte constant amb Catalunya. Ara veig el luxe que va ser allò, perquè em va servir per atrevir-me a canviar. Google m’hauria salvat la vida, però no tindria ni la meitat d’anècdotes que tinc ara», explica Rodríguez, que debuta en la literatura amb una novel·la «totalment autobiogràfica» sobre com una estada als Estats Units la va ajudar a trobar el seu camí.

«Si pogués escollir, tornaria a triar no tenir aquest contacte constant amb la família i els amics que tenim ara, perquè et permet enfrontar-te a tu mateixa i a les teves pors», diu Rodríguez.

En el cas de la Rita, arrenca aquesta aventura empesa per l’àvia, «la seva mentora de vida». «La iaia és casa, i quan tu tens una casa i una família forta t’atreveixes a més. No pots emprendre aquesta aventura si no saps que sempre tindràs una casa on tornar», afirma l’escriptora.

La família que la protagonista deixa a Catalunya contrasta amb la que es troba als Estats Units, els Bookman, que són l’antítesi del clixé clàssic d’una família americana: «és una família que discuteix sobre Sòcrates per esmorzar i que li fa descobrir l’amor per la literatura. I hi ha un enriquiment mutu, un contrast entre la cultura mediterrània i aquesta totalment basada en el coneixement», diu.

Dels correus al llibre

La novel·la és el resultat d’haver paït tot el que va viure durant els dos anys que va passar als Estats Units i que va anar retransmetent en correus electrònics.

«Molta gent em deia que n’havia de sortir un llibre, d’aquests correus, i m’he passat anys donant-hi voltes, perquè et passen tantes coses que has de tenir clar què vols explicar», diu la cerdana, que es dedica a oferir rutes gastronòmiques a Barcelona especialment per a clients americans. Rodríguez Sirvent està formada també en guió per l’ESCAC i diu, mig de broma mig seriosament, que anirà «a mort» perquè Les calces al sol es converteixi en una sèrie de televisió.

La recepció del llibre està sent «molt bona i totalment inesperada», explica l’autora, contenta perquè el boca-orella està funcionant i la novel·la s’ha situat entre les més venudes del país. «No buscava un perfil concret de lectors: homes de 50, dones de 70, joves de 19... passar-s’ho bé no té edat, i somiar tampoc», diu l’autora, que «s’està fent a sobre» la segona novel·la.

El llibre es presenta divendres a Girona, una localització clau de la novel·la. Serà a les 7 a la llibreria Calmot i l’escriptora estarà acompanyada pel cuiner Joan Roca, que hi servirà xocolata amb xurros.

I és que Can Roca i la cuinera Montserrat Fontané, també fan una aparició estel·lar al llibre que queda «gravada a foc» en la ment de la protagonista.