Joncària negre criança 2015

Medalla d’Or al Concurs de Vins, Espumosos i Vermuts de Catalunya, Girovi 2022. És un vi negre de criança molt empordanès per estar elaborat al 100% amb la varietat Garnatxa Negra. Color cirera picota amb aroma potent i elegant. Recorda el raïm negre madur, amb notes de fruita negra molt madura. En boca és potent, saborós, molt equilibrat, amb records de torrats i molt expressiu. Darreregust llarg i potent. Elaboració acurada amb criança de 16 mesos en botes de 300 litres de roure francès i posterior afinament a l’ampolla uns vint mesos. Recomanat per a plats de carns vermelles salsades i estofats. Molt bon maridatge amb conill a la cassola amb bolets de temporada, amb cocció lenta. És un dels vins de la col·lecció de monovarietals que presenta el celler Pere Guardiola amb bona qualitat i encertada relació qualitat-preu. Aquest vi va ser guardonat també amb Medalla d’Or al Concurs Mundial de Brussel·les l’any 2021. Es troba en el rànquing del vins negres amb criança de molt bona qualitat de l’ Empordà. I emparat per la Denominació d’Origen.

El celler elaborador: Pere Guardiola, situat a Capmany, pertany a la família Pairó, cinquena generació familiar de tradició vitivinícola. Cultiven diverses hectàrees de Garnatxa negra i Carinyena, combinant amb varietats internacionals com Merlot, Cabernet Sauvignon i d’altres. Quan varen decidir embotellar el seus vins, varen crear la marca Pere Guardiola, nom familiar. També van obtenir al darrer Girovi Medalla d’Or pel seu vi rosat Anhel d’Empordà, i Medalla d’Or amb la Garnatxa d’Empordà Torre de Capmany. El celler mereix una visita. Any: 2015 D.O.: Empordà Raïm: Garnatxa negra Graduació: 14,5º Preu aproximat: 15 €