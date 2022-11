Tots Sants a Girona

Després de dos anys amb restriccions, tot i que a banda de les setmanes d’estricte confinament inicial, mai han deixat de celebrar-se les activitats de tota la vida en el marc firal, enguany el retorn ha estat aclaparador, ben positiu, amb moltíssima gent al carrer i gaudint d’una cita tan gironina i esperada com és aquesta de Tots Sants, quan bona part del barri vell de la capital s’omple de gom a gom, i durant pràcticament tota la jornada, per bé que la massificació torna a enregistrar-se com de costum durant les primeres hores matinals, per anar buidant-se els carrers cap a ben entrada la tarda.

Vam poder comprovar-ho al nucli central de la fira reservada per als brocanters, antiquaris i col·leccionistes, i ubicats en el lloc de sempre dels volts de la plaça de la Lleona, com els paradistes arribats de la demarcació, i en bon nombre de les comarques barcelonines, han aportat un notable nivell d’oferta de tota mena dels seus catàlegs habituals, i amb unes preus assequibles per a totes les butxaques, amb valoracions inicials que com sol succeir es negocien amb interès, per arribar finalment en la majoria de les operacions a uns bons preus per a tothom. I hem tornat a veure’ns amb comerciants ben professionals i de força anys de trajectòria dins d’aquest món, així com a d’altres no tan involucrats , però que el seu amor pel col·leccionisme, i amb fons acumulats durant tant de temps, els animen a demanar lloc per a la seva parada efímera i cridanera tanmateix.

Tot aquest ambient ve a afavorir les diferents posicions mercantils. Vist des de l’àmbit periodístic, social i com no també com a col·leccionista de diferents vessants, val a dir que en alguns casos s’esdevenen aquestes trobades com l’única forma d’aconseguir aquelles peces que poden ajudar a completar bons muntatges i treballs artístics i històrics, i que si es coneix el mercat i s’evita per altra banda el pagar les ganes descontroladament i irresponsablement, qui en surt guanyant, qui veritablement fa el negoci, clarament és el comprador.

La Diada de Tots Sants a la ciutat de Girona, la més prestigiosa cita en aquest terreny de tota la província, representa incontestablement un reflex, una ocasió més per anar recuperant, conservant i difonent un ric patrimoni documental i etnològic, que possiblement d’una altra manera es perdria en poc temps i per sempre més.

I ja en un altre context, recordar i felicitar l’extraordinària Fira del Dibuix i la Pintura, que arribada la seva 57a edició, continua refermant la categoria i el seu destacat interès.