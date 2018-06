Què són els mercats otc?

Hi ha dos tipus de mercats secundaris en els quals podem comprar actius financers: Els mercats regulats i els mercats OTC (Over The Counter). La principal diferència és que els mercats OTC funcionen sota un model de creador de mercat, mentre que els mercats regulats funcionen sota un model d'intercanvi centralitzat. Els mercats regulats són el que entenem per les borses.

Els mercats OTC es caracteritzen per estar articulats al voltant de la figura d'un creador de mercat. El creador de mercat és l'encarregat d'establir preus d'oferta i demanda per a un actiu OTC. Aquest creador de mercat té la responsabilitat de mantenir inventari i estar preparat per dur a terme compres i vendes dels actius al preu esmentat per mantenir un ordre correcte de funcionament de mercat.

El creador de mercat per tant té llibertat per establir els preus que consideri apropiats. Aquesta dinàmica de creador de mercat porta implícit que un dels riscos d'invertir en actius que cotitzin en aquest tipus de mercats és la possible falta de liquiditat (a preus racionals).

Els principals mercats OTC, que opera l'empresa OTC Markets Group, són: OTCQX Best Market, OTCQB Venture Market i Pink Open Market. El OTCQX Best Market inclou empreses amb més capitalització i liquiditat que la mitjana d'actius OTC, mentre que el Venture Market i el Pink Market inclouen tot tipus de varietat d'actius.

Les accions que cotitzen a mercats OTC solen ser d'empreses petites que no poden complir tots els requisits per cotitzar als mercats regulats. Aquesta classe d'accions són anomenades de vegades accions no llistades i són negociades per brokers entre ells directament. En aquest cas els brokers actuen com a creadors de mercat i transmeten la informació al OTC Bulletin Board, que actua com un sistema d'informació entre brokers on es recopilen els preus de les transaccions realitzades. El sistema de compravenda basat en la figura del creador de mercat també s'utilitza per a un altre tipus d'actius com a deute «titulitzat», derivats o altres instruments financers complexos.

El gran avantatge dels mercats OTC és que permeten negociar actius que serien difícils de poder comprar i vendre de qualsevol altra forma. Aquesta flexibilitat comporta també els seus riscos. La liquiditat en mercats OTC sempre serà més baixa que en mercats principals.