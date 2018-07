Els primers 70 pisos de Baix Domeny estaran a punt el 2020

Desembarcament d'una gran promotora. Quan Juan Antonio Gómez Pintado va vendre l'empresa Agrofer, ja estava pensant a crear Via Célere. El president de la patronal dels promotors va aprofitar una part per impulsar una societat que és avui dia una de les promotores amb més sòl per construir a Espanya. Disposa d'espai per construir més de 12.000 habitatges, entre els quals la seva primera promoció a Girona, al Pla del Baix Domeny

Via Célere, una de les grans constructores espanyoles, ha desembarcat a Girona amb la seva primera promoció a Domeny, que comptarà amb 139 habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris. La primera fase començarà a construir-se al voltant de Fires de Sant Narcís i estarà acabada l'any 2020, segons les previsions.

Via Célere va ser creada per Juan Antonio Gómez-Pintado el 2007 després de vendre la immobiliària familiar Agofer aquell mateix any per 220 milions a Sando. Ha desenvolupat habitatges fonamentalment a Madrid i Barcelona, encara que també ha fet el salt internacional a mercats com Brasil, Bulgària i Polònia.

La primera fase suposa la construcció de 70 habitatges i totes les zones d'esplai. El residencial està situat al nord-oest de la ciutat de Girona, en el Pla Baix de Domeny, entre els carrers de Roberto Bolaño Avalos, Damià Escuder i Lladó i Carrer Font de la Teula. L'empresa vol aprofitar la proximitat a la sortida de l'AP-7 de Girona, així com els nou serveis escolars de Domeny i la proximitat a la ribera del Ter.

L'empresa Via Célere ha començat a vendre pisos sobre plànol i assegura que ja té compromesos més del 10% de la primera fase de la promoció. El preu mitjà del pis de 3 habitacions, el més consultat, són 210.000 euros.

La promoció disposarà d'una piscina per a adults, gimnàs, pista de pàdel i diverses zones de jocs exteriors i sala d'estudi. Via Célere assajarà per primera vegada a Girona un espai de sala social-gourmet, sala de jocs infantils i sala d'estudi que ja ha posat en marxa en promocions a Madrid. Les zones comunes del conjunt residencial estan ideades per gaudir del temps en família. «Si no vols sortir d'aquí, ho pots tenir tot», assegura Roberto Blanco, director territorial de l'empresa.

A diferència d'altres promocions, Via Célere no disposen de pis pilot, sinó que ha creat una oficina experiencial, on els interessats podran veure i sentir com serà el seu habitatge, a través d'un recorregut per diferents espais on es desperten emocions i sensacions. En cadascuna de les zones del circuit es realça tot allò que es té en compte per comprar un habitatge, des del tour virtual per poder contemplar l'exterior en 3D, tenir una vista 360° de la mateixa i visitar l'interior d'un habitatge de forma interactiva, fins a fer una passejada per les zones comunes.