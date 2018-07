El Consorci Forestal critica que l'Agència del Patrimoni Natural neix d'esquena al territori

El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) expressa la seva oposició frontal a l'actual plantejament de la nova Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat que el govern de Catalunya ha de tirar endavant aquesta legislatura, en considerar que no busca l'equilibri entre la gestió i la conservació i que s'ha concebut d'esquena al territori i sense tenir en compte tots els objectius sobre biodiversitat que figuren a les polítiques marc europees.

El CFC considera necessària la figura d'una Agència que faciliti el desenvolupament de les polítiques de conservació i millora del medi natural, però lamenta que aquesta proposta presentada en la darrera legislatura s'ha fet de forma precipitada i per això ha topat amb l'oposició frontal del sector forestal i agrari. Denuncien duplicitat de competències i un clar menysteniment de les polítiques de suport a la gestió forestal sostenible. Per això, el membre de la junta del CFC Josep Maria Vila d'Abadal reclama que retornin totes les competències al Departament d'Agricultura, atès que en aquests moments estan dividides entre la Conselleria d'Agricultura i la de Territori i Sostenibilitat, fet que dificulta la presa de decisions i la gestió. El CFC es mostra preocupat pel que considera un gir cap a un model mal entès de conservació, que obvia les problemàtiques del territori i de la seva gent, l'economia, els grans incendis forestals i la necessitat de dinamitzar la gestió responsable i els múltiples usos dels boscos. En definitiva, consideren que la proposta ha nascut des de la «perspectiva urbana» de voler protegir el territori però d'una vessant equivocada, en la qual no es té en compe la gestió sostenible dels boscos com una eina de millora de la biodiversitat, de fixació de llocs de treball al territori, i de dotació de major resistència dels nostres boscos davant el canvi climàtic i els incendis forestals. En aquest sentit, «la dotació de la prevenció d'incendis ha baixat de 10 a 4 milions ? en cinc anys», ha denunciat el president del CFC, Rosendo Castelló.

Per això reclamen que la planificació territorial sigui equilibrada entre la gestió i la conservació ja que, en l'àmbit tècnic i científic s'evidencia la necessitat d'un equilibri entre uns ecosistemes de qualitat, el desenvolupament econòmic i el gaudi d'uns beneficis ambientals i de lleure per part de la societat. Els boscos i els seus entorns han estat sempre humanitzats, i no es podran conservar sense la motivació i implicació dels propietaris gestors. Per això lamenten que la política de prohibició i de no deixar fer portarà els nostres boscos a l'abandonament i els farà més fràgils en el futur.

El Consorci s'ha dirigit per escrit a tots als grups polítics que conformen l'arc parlamentari per demanar-los tractar aquesta qüestió amb seny, sense presses, amb la participació del medi rural i amb una visió integral de país, això vol dir dissenyar les polítiques de conservació amb protagonisme dels actors del territori i sense imposicions. A més, el CFC ha explicat que també han soI·licitat una trobada amb el nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a qui demanen obrir un diàleg sincer i cercar el consens.