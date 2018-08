El 45% dels llocs de treball podrien automatitzar-se i el 10% desaparèixer

El 45% dels llocs de treball actuals podria automatitzar-se i el 10% està en risc de desaparèixer a causa de la digitalització i robotització que s'està portant a terme, que en tot cas donarà lloc a unes transformacions de les funcions, segons estableix l'informe «Delivering the Workforce for the future», publicat per Oliver Wyman. La introducció de la tecnologia en els llocs de treball, segons l'informe, comportarà que les empreses aconsegueixin que gran part dels treballs es realitzin amb menys persones.

Segons l'esmentat estudi, en el procés d'adaptació a la revolució digital, les organitzacions s'hauran d'enfrontar a la redefinició de la seva força laboral i hauran d'aconseguir la diferenciació a través de les habilitats humanes. En aquest sentit, el significat de rol laboral, segons Oliver Wyman, està canviant i els nous treballadors hauran de comptar amb múltiples i diferents habilitats, independentment del sector en què treballin.

A més, la tecnologia es dissenyarà amb els empleats, fent-se cada vegada més humana. A l'informe s'assegura que les capacitats tècniques passaran a ser un mitjà per competir, mentre que les humanes seran l'avantatge competitiu.

Perquè les empreses arribin finalment a un rendiment diferenciat, l'estudi destaca tres habilitats humanes que són úniques. En primer lloc, el dinamisme, és a dir, la necessitat d'adaptar-se de forma contínua, saber comunicar-se i comptar amb una visió comercial; la devoció pel client, ja que els empleats tindran l'obligació de resoldre els problemes dels clients i empatitzar amb ells; i, finalment, les habilitats de comportament, la capacitat de construir relacions.

Per a Oliver Wyman, els reptes més importants als quals les empreses s'enfrontaran seran el funcionament dins d'un ecosistema de talent estès cada vegada més necessari, la contenció en costos, organitzacions cada vegada més horitzontals i generacions de treballadors amb expectatives canviants.

Les companyies hauran d'arribar a múltiples «pools» de talent de diferents generacions, les col·laboracions amb altres institucions, el talent autònom i el crowdsourcing (generació de solucions més creatives, innovadores i ràpides), segons l'estudi.