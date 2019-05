El govern espanyol redueix l'IRPF dels citricultors afectats per "situacions excepcionals" l'any passat

El govern espanyol reduirà de 0,26 a 0,18 els mòduls de l'IRPF dels productors de cítrics que s'han vist afectats per afectacions meteorològiques durant el 2018. També s'ha tingut en compte la "difícil situació" que travessa el sector. L'ordre del Ministeri d'Hisenda recull, a més, una reducció dels mòduls dels bovins de llet i l'apicultura. En concret, l'IRPF dels bovins passa de 0,20 a 0,18 i l'apicultura, com els cítrics, de 0,26 a 0,18. També s'han establert rebaixes importants a les principals zones productores d'olives de taula i en determinades zones de producció d'horta i de fruita dolça. Els pagesos que usin energia elèctrica per al reg podran seguir aplicant una minoració del 20% al rendiment net dels cultius regats.