El 52% d'operacions amb fons al BBVA són digitals

Els clients de BBVA a Catalunya realitzen el 52% de les seves operacions amb fons d'inversió a través de canals digitals com l'aplicació mòbil o la pàgina web, ha informat aquest divendres en un comunicat l'entitat financera.

Aquest percentatge puja al 66% en el cas de les operacions amb fons de pensions realitzades a la comunitat autònoma des de començaments d'any, cosa que per a la companyia indica que els seus clients utilitzen cada vegada més els seus serveis digitals.

Entre aquestes eines hi ha «BBVA Invest» i «Mis Inversiones», que ofereixen serveis d'assessorament per realitzar inversions ajustades a les preferències de cada client, així com poder avaluar l'estat i la rendibilitat del producte.

D'una banda, des de l'eina «Future Planner» els clients poden calcular des del mòbil l'estimació de la pensió pública que rebran i la seva capacitat d'estalvi, i d'acord amb els resultats se'ls plantegen tres estils de vida futurs.

D'altra banda, BBVA deixarà d'oferir el servei de retirada d'efectiu en finestreta i altres operacions com a ingressos o pagament de factures en algunes oficines com a resultat de la posada en marxa del seu nou model de distribució.

No obstant això, aquest canvi, que afectarà un nombre molt reduït de sucursals de les més de 2.730 oficines que l'entitat té a Espanya, es veurà pal·liat en certa mesura. Fonts del banc van explicar que hi haurà una sucursal central molt a prop de la que s'eliminarà el servei d'efectiu en finestreta en la qual els clients podran continuar traient diners a través d'un empleat. Així mateix, els clients de BBVA continuaran tenint disponibles els 6.025 caixers automàtics que l'entitat té repartits per tot el territori espanyol.

Les oficines afectades, així com la seva alternativa amb la possibilitat de retirar diners per finestreta, estan sent comunicades als clients mitjançant l'enviament d'una carta. Entre les prioritats d'estratègia de l'entitat es troba la millora de l'eficiència. Per això vol construir un nou model d'organització que sigui el «més àgil, senzill i automatitzat possible», sense perjudici del client.